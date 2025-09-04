Esme la Chapina Apoya a Selección Nacional en Diminuto Atuendo

Este jueves la Selección Nacional de Guatemala se enfrenta a El Salvador en el estadio Cementos Progreso a las 20:00 horas, desde ya los usuarios han compartido mensajes de apoyo, y no podía faltar el de Esme La Chapina.
Ambas selecciones se enfrentan la fecha 1 de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf hacia la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.
A través de sus redes sociales, Esme La Chapina mostró su apoyo luciendo una camisola de la Selección Nacional y una mini falda azul.
"Como no amarte mi selección si gracias a que me gano la emoción del verlos ganar ese día me tiré al estadio y gracias a ello mi éxito surgió ? hoy gana mi Guate ?", escribió.
Esme La Chapina se hizo famosa por ingresar al campo de juego durante un partido de la selección en 2019 cuando se enfrentó ante Puerto Rico, de la Liga de Naciones de la Concacaf.
La influencer burló de la seguridad durante la segunda parte del partido y corrió por toda la cancha hasta llegar al futbolista José Carlos Pinto.
Enfrente de él se quitó la ropa y siguió corriendo hasta que fue detenida por un agente de seguridad.
Luego del caos que armó fue conducida a la sala de prensa del estadio, donde quedó retenida hasta que llegaron los elementos de la Policía Nacional Civil.
Más detalles
En el gran día para la Selección Nacional de Guatemala, aficionados y funcionarios han tomado sus redes sociales para expresar su apoyo y agradecimiento a la "Bicolor", que hoy se mide a las 20:00 horas a su similar de El Salvador en el arranque de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.
Primero fueron los aficionados anoche en las instalaciones de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), quienes le hicieron el famoso "banderazo" a la "Azul y Blanco".
Y este jueves, fue el mandatario Bernardo Arévalo quien visitó a los seleccionados previo a este vital compromiso eliminatorio.
Más adelante, fue la vicepresidenta del país, Karin Herrera, quien a través de sus redes sociales compartió un video en el cual le brinda palabras de aliento a los jugadores que hoy defenderán los colores azul y blanco de la bandera chapina.
"Después de 20 años, llegamos a un partido que nos recuerda que la ilusión sigue viva, que seguimos creyendo, y que el futbol nos une como país. Gracias "Sele" por hacernos soñar y por llevar a la cancha el corazón de toda Guatemala", fue el mensaje de Karin Herrera para la Selección de Guatemala.
Asimismo, señaló: "Gracias Selección por mantener viva la ilusión de todo un país".