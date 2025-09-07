 Javier Girón: boda romántica del locutor guatemalteco
El locutor guatemalteco Javier Girón se casó en una ceremonia romántica

Fue hace unos meses atrás cuando el joven decidió sorprender a su pareja proponiendole matrimonio en Disney.

El reconocido locutor guatemalteco Javier Girón sorprendió a sus seguidores al dar el "sí" en una ceremonia romántica y llena de detalles. Tanto él y su ahora esposa, Adriana del Valle, celebraron su unión de manera especial con varios amigos y familiares.

El momento marca un nuevo capítulo en la vida personal del comunicador, quien en febrero de este año ya había acaparado miradas al pedirle matrimonio a Adriana en un escenario mágico: nada menos que el icónico castillo de Disney.

Ese gesto, que combinó fantasía y amor, se volvió viral en redes sociales y dejó claro que la pareja comparte una historia digna de cuento. En esta ocasión, varios de sus amigos fueron los encargados de compartir en redes sociales imágenes exclusivas de la boda civil, en las que se observa a Javier Girón y Adriana radiantes de felicidad.

Los detalles de la celebración destacan por el ambiente cálido y emotivo que envolvió el evento, donde los novios compartieron sonrisas, abrazos y miradas que reflejaban la emoción del momento. El locutor de La Yosi Sideral, donde conduce el turno de 5:00 a 8:00 de la tarde, recibió múltiples mensajes de felicitación de sus colegas y oyentes, quienes lo acompañan a diario en la radio y en sus redes sociales.

Actualmente, Javier acumula más de 11 mil seguidores en su cuenta de Instagram, espacio donde comparte contenido fresco y divertido que refleja su personalidad auténtica.  Sus publicaciones han generado una conexión cercana con el público, que lo percibe no solo como una voz reconocida de la radio guatemalteca, sino también como alguien cercano y espontáneo.

Su estilo comunicativo ha sido clave para consolidar su presencia tanto en la radio como en plataformas digitales, convirtiéndolo en un referente entre las nuevas generaciones de locutores en el país.

El matrimonio con Adriana del Valle llega como una etapa significativa para Javier Girón, quien combina su vida profesional con una faceta personal llena de amor y estabilidad.

Sus seguidores no han dejado de enviarle buenos deseos, convencidos de que esta nueva etapa traerá grandes momentos para la pareja.

