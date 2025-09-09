Beéle e Isabella Ladera: Video Íntimo Filtrado y Culpa

La relación amorosa entre el cantante Beéle e Isabella Ladera ha estado bajo el ojo mediático desde hace tiempo, especialmente después de confirmar el fin de su romance.
Ahora la pareja de nuevo está en el ojo del huracán tras la filtración de un momento íntimo entre los dos.
El pasado 7 de septiembre de 2025, diversas plataformas digitales comenzaron a viralizar un video íntimo de seis minutos y 42 segundos que mostraba a una pareja en una situación privada, aparentemente en la cama con sábanas blancas.
Según un medio especializado de República Dominicana, este material involucraría al intérprete de "Morena" y a Isabella Ladera, lo cual desencadenó una gran ola de reacciones y especulaciones en redes sociales.
Ante la difusión masiva y la viralización del video, algunas voces en redes sociales han planteado la hipótesis de que se podría tratar de una estrategia de marketing para preparar el anuncio oficial de una gira de conciertos del artista colombiano.
Esta teoría sugiere que tanto Beéle como Isabella Ladera estarían utilizando la polémica para atraer atención mediática en torno a sus proyectos profesionales y personales.
Ella responde
El equipo jurídico de Isabella Ladera fue el primer en manifestarse oficialmente, aclarando que ella no tuvo participación ni conocimiento alguno de la divulgación del material.
En un comunicado señalaron que imputar responsabilidad a la creadora de contenido carece de veracidad y constituye un ataque directo a su persona, calificando la difusión no autorizada como una violación a los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la intimidad.
Ahora, Isabella Ladera no solo confirmó que el video filtrado sí es de ella con Beéle, sino que también destacó que este se difundió sin su consentimiento y reprobó las críticas y burlas que ha recibido en redes sociales por la polémica situación.
"Estoy profundamente devastada. Un momento privado fue expuesto sin mi consentimiento. Ese material solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Alguien que me mintió desde el inicio y que, pese a conocer todo lo que pasé, decidió darme la espalda de la peor manera".
"Lo más doloroso ha sido enfrentar burlas, odio y juicios, mientras quien realmente traicionó la confianza permanece en silencio. Una vez más, la carga recae sobre nosotras y no sobre quien quebró el respeto y la lealtad", agregó.
Finalmente, dejó claro que ya emprendió acciones legales para esclarecer responsabilidades. Explicó que cuenta con asesoría especializada para proceder conforme a la ley y así proteger su integridad personal.