 Filtran Fotos Íntimas de la Influencer Danyancat: Impacto
Farándula

Filtran fotos y videos íntimos de la influencer DanyanCat

El esposo de la hermosa mexicana, el youtuber Wereverwero, compartió comprometedoras fotos de ella en sus historias.

Compartir:
DanyanCat, Instagram
DanyanCat / FOTO: Instagram

DanyanCat es el nombre artístico de Daniela Camacho Martínez, una gamer y creadora de contenido mexicana, conocida por su contenido relacionado con videojuegos, cosplays y plataformas como Twitch, YouTube y TikTok.

La streamer de 29 años cuenta con más de cuatro millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, la llegada del Coronavirus, decidió incursionar enel contenido par adultos creando su página en OnlyFans.

Los fans que desean ver el contenido exclusivo de DanyanCat deberán pagar una suscripción mensual de solo 10 dólares, ahí encontrarán más de 700 fotos y 120 videos.

Lamentablemente, como le ha sucedido a otras modelos que comparten contenido en la página azul, DanyanCat sufrió una filtración de sus imágenes. Algunos usuarios se encargaron de viralizan el material que ella sube a OnlyFans.

Hasta el momento, la creadora de contenido no ha emitido ningún comentarios sobre la invasión a su intimidad

Foto embed
DanyanCat - Instagram

¿Fue error o intencional?

El pasado viernes, 29 de agosto, algunos internautas descubrieron que Wereverwero compartió, mediante su cuenta oficial de Facebook, unas imágenes de su esposa, DanyanCat en lencería.

Las sexys imágenes estuvieron al alcance de miles de personas que siguen al youtuber. Si bien al inicio se habló de un posible error, otros usuarios comenzaron a creer que se trató de una estrategia para atraer seguidores ya que DanyanCat ofrece contenido exclusivo en Onlyfans.

Foto embed
DanyanCat lencería - Instagram

DanyanCat ha colaborado con importantes revistas como lo es Playboy y Penthouse, sin embargo su fuerte esta en YouTube, donde comparte constantes imágenes y videos de cómo es su día a día a lado de su amado esposo Ricardo.

El nombre "Danyan Cat" es un juego de palabras con su nombre real, Daniela, y el "cat" (gato), que a menudo aparece en su contenido y su identidad en redes sociales

En Portada

Melisa Palacios: Sospechosos llevados a tribunales para audienciat
Nacionales

Melisa Palacios: Sospechosos llevados a tribunales para audiencia

08:10 AM, Sep 02
Sergio Chumil se mete en el top-20 de la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil se mete en el top-20 de la Vuelta a España 2025

09:32 AM, Sep 02
Supuesta desaparición de bebé: Alerta Alba Keneth y cambio de fiscalíat
Nacionales

Supuesta desaparición de bebé: Alerta Alba Keneth y cambio de fiscalía

10:19 AM, Sep 02
Video captado en zona 1 evidencia el momento en que hombre agrede a agentes de la PNC que intentaban someterlot
Nacionales

Video captado en zona 1 evidencia el momento en que hombre agrede a agentes de la PNC que intentaban someterlo

08:42 AM, Sep 02

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoEE.UU.Copa CentroamericanaSeguridadSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos