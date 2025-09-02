Filtran Fotos Íntimas de la Influencer Danyancat: Impacto

DanyanCat es el nombre artístico de Daniela Camacho Martínez, una gamer y creadora de contenido mexicana, conocida por su contenido relacionado con videojuegos, cosplays y plataformas como Twitch, YouTube y TikTok.
La streamer de 29 años cuenta con más de cuatro millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, la llegada del Coronavirus, decidió incursionar enel contenido par adultos creando su página en OnlyFans.
Los fans que desean ver el contenido exclusivo de DanyanCat deberán pagar una suscripción mensual de solo 10 dólares, ahí encontrarán más de 700 fotos y 120 videos.
Lamentablemente, como le ha sucedido a otras modelos que comparten contenido en la página azul, DanyanCat sufrió una filtración de sus imágenes. Algunos usuarios se encargaron de viralizan el material que ella sube a OnlyFans.
Hasta el momento, la creadora de contenido no ha emitido ningún comentarios sobre la invasión a su intimidad.
¿Fue error o intencional?
El pasado viernes, 29 de agosto, algunos internautas descubrieron que Wereverwero compartió, mediante su cuenta oficial de Facebook, unas imágenes de su esposa, DanyanCat en lencería.
Las sexys imágenes estuvieron al alcance de miles de personas que siguen al youtuber. Si bien al inicio se habló de un posible error, otros usuarios comenzaron a creer que se trató de una estrategia para atraer seguidores ya que DanyanCat ofrece contenido exclusivo en Onlyfans.
DanyanCat ha colaborado con importantes revistas como lo es Playboy y Penthouse, sin embargo su fuerte esta en YouTube, donde comparte constantes imágenes y videos de cómo es su día a día a lado de su amado esposo Ricardo.
El nombre "Danyan Cat" es un juego de palabras con su nombre real, Daniela, y el "cat" (gato), que a menudo aparece en su contenido y su identidad en redes sociales