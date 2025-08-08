 Policía responde a video de intimidad en patrulla
Habla la policía que fue captada supuestamente teniendo intimidad en una patrulla

Hace unos días, se hicieron virales las imágenes de dos agentes que fueron captados teniendo relaciones íntimas mientras estaban trabajando.

Policía, Instagram
Policía / FOTO: Instagram

Seguridad Ciudadana (SSC), ubicado en la Ciudad de México, abrió una investigación contra dos agentes de Policía, un hombre y una mujer, luego de que se hiciera público un video en el que se les puede ver, aparentemente, manteniendo un encuentro sexual dentro de una patrulla de la entidad.

Tras la difusión del video, el 1 de agosto la Secretaría confirmó que los policías involucrados son integrantes de la Policía Auxiliar, a quienes se les ve en la parte delantera del vehículo, con las ventanas abajo y las luces encendidas.  

Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, fueron acompañadas de supuestas identificaciones de los involucrados. Se identificó como Isabel Segundo a la mujer que aparece en el video.

Sin embargo, la oficial  que también trabaja en la misma entidad, utilizó su cuenta de Facebook, que actualmente se encuentra restringida, para desmentir las acusaciones de manera contundente.

"Buen día. Yo soy la compañera que están difamando con este video. Les aclaro que no soy la persona que aparece. Ella está en ese sector y yo pertenezco al agrupamiento en la Metropolitana", señala.

También presentó comparativas para demostrar que no era la persona del video, señalando diferencias en los uniformes: ella utiliza uno negro, mientras que la mujer del video lleva uno azul.

Además, mencionó variaciones en características faciales que la distinguen de la persona que aparece en las imágenes.

La oficial hizo un llamado a la ciudadanía para que cesen la difusión de imágenes relacionadas con el video viral, argumentando que estas han impactado negativamente en su vida personal y profesional. 

"Les pido que dejen de compartir mi imagen. Esto está siendo difundido en muchos grupos y afecta mi vida". También instó a los usuarios a reportar las páginas donde su imagen se vea comprometida para evitar seguir dañando su reputación.

¿Qué sanciones recibirán?

Ambos funcionarios ya fueron identificados y llamados a comparecer ante la Dirección General de Asuntos Internos, con el fin de esclarecer los hechos y continuar con el proceso correspondiente.

La institución reiteró su postura de cero tolerancia ante comportamientos que violen el código de ética y los valores institucionales, y aseguró que actuará conforme a la normativa vigente. 

Hasta ahora, no se ha confirmado si los oficiales fueron suspendidos o si enfrentan alguna medida cautelar mientras se lleva a cabo la investigación.

Según la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los integrantes de las fuerzas de seguridad deben actuar de la siguiente manera: conducirse con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

De este modo, las faltas a estos principios pueden derivar en lo siguiente:

  • Destitución.
  • Suspensión temporal de carácter correctivo.
  • Suspensión temporal de carácter preventivo.

