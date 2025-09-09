Ángela Aguilar celando a Nodal por saludo de otra mujer

Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue generando controversia en cada aparición pública, esta vez se volvieron tendencia tras su llegada al evento anual de Los 300 Líderes en la Ciudad de México.
Además de que la pareja se mostró distante con los medios de comunicación, se ha hecho viral un video de Ángela Aguilar que tiene ardiendo las redes sociales.
Las imágenes muestran que ella se enojó cuando una mujer se acercó a saludar al sonorense. Según los usuarios, el detalle que más sorprendió fue la reacción inmediata de la cantante.
La mirada fija de Ángela Aguilar, su gesto de desagrado y el momento en que limpia el hombro de su pareja justo donde fue tocado se volvieron virales en cuestión de horas.
Aunque muchos calificaron la escena de Ángela Aguilar como un simple arranque de celos, no faltaron quienes llevaron la conversación más allá.
Para ciertos usuarios, el acto de limpiar el hombro de Nodal tendría un trasfondo esotérico: eliminar "energías ajenas" que podrían interferir en su relación.
Más detalles
Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron en un evento que reúne a 300 Líderes mexicanos la tarde del pasado miércoles 3 de septiembre.
De acuerdo con información compartida por la periodista Shanik Berman, quien estuvo presente en el evento, los famosos llegaron custodiados por alrededor de siete guardaespaldas con la finalidad de cuidarlos aparentemente de los medios de comunicación que estaban ahí.
Su presencia fue parte de una gala que reúne a personalidades destacadas de distintos sectores, y Ángela Aguilar fue incluida en la categoría de Espectáculos, donde además tuvo una participación musical especial.
Durante la comida, Ángela interpretó el tema Contigo a la distancia como tributo a figuras que han dejado huella en el país, y luego pidió cantar Paloma Negra.