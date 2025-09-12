 Justin Bieber pasea en scooter en ropa interior y sorprende
Farándula

Justin Bieber sorprende al pasear en Scooter en ropa interior

El cantante dividió opiniones sobre su estado de salud mental luego de compartir un video donde aparece paseando en bóxer.

Compartir:
Justin Bieber,
Justin Bieber / FOTO:

Justin Bieber sorprendió a sus seguidores luego de compartir en su Instagram fotos y videos donde aparece conduciendo un Segway por la carretera, y en ropa interior.

La escena, captada a plena luz del día, no tardó en generar miles de comentarios divididos entre la risa, la sorpresa y la preocupación, pues incluso, fue él mismo quien lo compartió en redes sociales.

El cantante compartió una galería de imágenes y videos donde lo vemos sin camisa ni calzado, luciendo únicamente unos bóxer  blancos de Calvin Klein mientras conduce un Segway por un sendero.

Algunas de las otras publicaciones lo muestran montando una cuatrimoto en un bosque, paseando en jet ski y jugando golf bajo techo.

Como es de esperarse, se llenaron los comentarios de emojis, bromas, memes y buenos deseos. Muchos celebraron que Bieber se muestre relajado, divertido y sin filtros.

Otros mostraron su preocupación por la salud mental de Justin Bieber comparándolo con Britney Spears, quien también hace publicaciones apareciendo en ropa interior.

Siempre en la polémica

Desde sus inicios, la carrera de Justin Bieber ha estado marcada por momentos mediáticos donde se le ha intentado pintar como un artista "fuera de control".

Sin embargo, sus fans más leales saben que esta actitud no es un signo de inestabilidad, sino parte de su personalidad, pues siempre ha sido bastante espontáneo.

De hecho esta no es la primera vez que comparte una fotografía en la que aparece en ropa interior, pues para sus seguidores incluso verlo de esta manera es algo bastante común.

Además, recordemos que en 2015, se convirtió en la imagen de Calvin Klein, una campaña que generó mucha polémica en su momento, y que hasta el día de hoy sigue siendo recordada por los fans del cantante.

No todo es diversión, pues recientemente, el padre de Jack Blues, estrenó su nuevo álbum "SWAG II", una secuela del recordado "Swag", que marcó una etapa importante en su carrera.

En Portada

Capturan a extraditable en Petént
Nacionales

Capturan a extraditable en Petén

09:29 PM, Sep 11
Aurora busca mantener el liderato del Apertura 2025t
Deportes

Aurora busca mantener el liderato del Apertura 2025

03:54 PM, Sep 11
Extraviados, documental que narra la vida de los últimos maquinistas ferroviarios de Guatemalat
Farándula

"Extraviados", documental que narra la vida de los últimos maquinistas ferroviarios de Guatemala

12:13 PM, Sep 11
Jueza de EE.UU. frena deportación de 57 niños guatemaltecost
Nacionales

Jueza de EE.UU. frena deportación de 57 niños guatemaltecos

05:24 PM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.Mundial 2026#liganacionalredes socialesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos