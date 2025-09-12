Justin Bieber pasea en scooter en ropa interior y sorprende

Justin Bieber sorprendió a sus seguidores luego de compartir en su Instagram fotos y videos donde aparece conduciendo un Segway por la carretera, y en ropa interior.
La escena, captada a plena luz del día, no tardó en generar miles de comentarios divididos entre la risa, la sorpresa y la preocupación, pues incluso, fue él mismo quien lo compartió en redes sociales.
El cantante compartió una galería de imágenes y videos donde lo vemos sin camisa ni calzado, luciendo únicamente unos bóxer blancos de Calvin Klein mientras conduce un Segway por un sendero.
Algunas de las otras publicaciones lo muestran montando una cuatrimoto en un bosque, paseando en jet ski y jugando golf bajo techo.
Como es de esperarse, se llenaron los comentarios de emojis, bromas, memes y buenos deseos. Muchos celebraron que Bieber se muestre relajado, divertido y sin filtros.
Otros mostraron su preocupación por la salud mental de Justin Bieber comparándolo con Britney Spears, quien también hace publicaciones apareciendo en ropa interior.
Siempre en la polémica
Desde sus inicios, la carrera de Justin Bieber ha estado marcada por momentos mediáticos donde se le ha intentado pintar como un artista "fuera de control".
Sin embargo, sus fans más leales saben que esta actitud no es un signo de inestabilidad, sino parte de su personalidad, pues siempre ha sido bastante espontáneo.
De hecho esta no es la primera vez que comparte una fotografía en la que aparece en ropa interior, pues para sus seguidores incluso verlo de esta manera es algo bastante común.
Además, recordemos que en 2015, se convirtió en la imagen de Calvin Klein, una campaña que generó mucha polémica en su momento, y que hasta el día de hoy sigue siendo recordada por los fans del cantante.
No todo es diversión, pues recientemente, el padre de Jack Blues, estrenó su nuevo álbum "SWAG II", una secuela del recordado "Swag", que marcó una etapa importante en su carrera.