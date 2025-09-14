 Fiona Dourif Imita a JLo en un Vestido Transparente en los Emmy
Imitando mismo look de JLo, Fiona Dourif llega a los Emmy en transparente vestido

La estrella de la serie "The Pitt", que está nominada en 13 categorías, elevó la temperatura en la alfombra roja con su atrevido vestido.

Fiona , Instagram
Fiona / FOTO: Instagram

El elenco de The Pitt , de HBO Max, cambió sus uniformes médicos por atuendos de gala para la noche de entrega de los premios Emmy 2025.

Noah Wyle (con su esposa Sara Wells), Patrick Ball, Supriya Ganesh, Isa Briones, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Gerran Howell, Shabana Azeez y Shawn Hatosy desfilaron por la alfombra roja antes de la ceremonia en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

La actriz Fiona Dourif dejó con la boca abierta a todos con su sexy vestido con transparencias, muy parecido al que usó Jennifer López en el estreno de su documental Halftime.

A su paso por la alfombra roja, la artista maravilló a todos con su revelador atuendo firmado por Tom Ford, el cual dejó poco a la imaginación con su diseño transparente y recortes de terciopelo.

Desfiló frente a las cámaras luciendo un maxivestido negro con paneles transparentes en el pecho, hombros y caderas, además de cuello alto y un aguste de tipo cirena en la falda que destacó su diminuta cintura y tonificado derrieré.

Foto embed
Fiona Dourif Emmy - Instagram
Foto embed
Jennifer López - Instagram

Más detalles

"The Pitt" recibió 13 nominaciones a los Emmy por su primera temporada. En los Emmy de las Artes Creativas, a principios de este mes, ganó dos premios: Elenco Destacado en una Serie Dramática y Actor Invitado Destacado en una Serie Dramática (Shawn Hatosy).

Wyle, protagonista, guionista, director y productor ejecutivo de la serie, está nominado a Mejor Actor Principal en una Serie Dramática, su primera nominación al Emmy desde su nominación en 1999 por su papel en Urgencias .

Durante una entrevista, admitió que le sorprendió recibir el reconocimiento después de tantos años. "Perdí la esperanza de que esto volviera a ser parte de mi carrera", declaró a People . "Es realmente increíble".

