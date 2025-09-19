 Maritza Bustamante: Antes y Después de Quitar Implantes
La actriz venezolana Maritza Bustamante muestra el antes y después de quitarse los implantes

La protagonista de la telenovela "Perro Amor" confiesa que su vida dio un vuelco tras quitarse los implantes de seno al punto de curar una enfermedad.

Maritza Bustamente, Instagram
Maritza Bustamente / FOTO: Instagram

Maritza Bustamente, quien ha brillado en la pantalla chica en telenovelas como Pecadora, Acorralada, Perro amor y El fantasma de Elena, tomó sus redes sociales para hablar de cómo cambió su vida tras quitarse los implantes de seno.

La actriz confesó que siendo adolescente comenzó a dar clases de baile para reunir dinero para pagarse la operación estética ya que soñaba con aumentarse los senos.

Martiza Bustamante - Instagram

A los 18 años se puso los implantes. "Mis amigas se estaban desarrollando y tenían senos, y yo no", recuerda Bustamante. "Siento que muchas mujeres pasamos por eso y tenemos esa necesidad de tener senos para sentirnos más completas".  

Maritza Bustamente se cambió los implantes a los doce años de ponérselos, porque recomiendan los expertos cambiarlos cada diez años. "En esta segunda etapa, desde hace tres años y medio, venía presentando una cantidad de síntomas que me hicieron visitar a más de 13 o 15 especialistas, y diagnósticos no había en realidad". 

Maritza Bustamante - Instagram

Su reumatólogo la diagnosticó con fibromialgia, ya que Maritza Bustamente sufría de dolores en las articulaciones, en las muñecas, en los tobillos, las rodillas, la pelvis, la espalda y la cabeza, además de cansancio.

Los fans le escribieron mensajes advirtiéndole que muchos de los síntomas que ella describía coincidían con la "enfermedad del implante mamario" o "síndrome de ASIA".

Maritza Bustamente asegura que además tenía alergias inesperadas y resequedad en la piel, que encajaban con los múltiples síntomas supuestamente provocados por los implantes mamarios.

"No son parte de nuestro cuerpo, son pelotas plásticas", reconoce la actriz, quien decidió quitárselos.  

Martiza Bustamante - Instagram

Una transformación completa

Tras quitarse los implantes, Maritza Bustamente asegura que su salud mejoró notablemente, si bien su cuerpo sigue sanando.

"Muchas personas me han escrito pensando que mi sanación vino solo de retirarme las prótesis. Quiero ser clara: fue parte de mi camino, sí, y fue liberador... pero no fue la respuesta absoluta. Yo estoy convencida de algo: una enfermedad no puede sostenerse en un cuerpo cuya mente y emociones ya no le dan alimento. Si vibras desde el miedo, la impotencia o la tristeza, solo fortaleces el dolor. Pero cuando eliges una mentalidad de fe, de certeza,de amor por ti misma y de poder, incluso en medio de la enfermedad, tu cuerpo empieza a responder. Sanar mi mente fue lo que liberó mi Vida! Esta es mi verdad. No es la única, no es absoluta. Pero es la que transformó tanto dolor en poder ??Si crees que ver esto será de bendición para alguien no dudes en mandárselo... ? SANAR SI ES POSIBLE !", escribió.

