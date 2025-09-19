Mujer desmembrada en auto del rapero d4vd: identificada

D4vd, un cantante cuya fama va en ascenso, están en el centro de una investigación policial tras un macabro hallazgo en un vehículo registrado a su nombre.
El cadáver de Celeste Rivas Hernández fue encontrado en el baúl de un Tesla de Burke, que se encontraba incautado en un depósito en Hollywood Hills, California.
El suceso ocurrió mientras el artista realizaba la primera gira mundial de su trayectoria y se preparaba para un concierto en Minneapolis, al otro lado del país, según New York Post.
La adolescente fue reportada como desaparecida el año pasado, cuando tenía solo 13 años. El cuerpo, que fue encontrado envuelto en plástico, se encontraba en estado de descomposición avanzada, según New York Post.
Las autoridades descubrieron el cadáver tras recibir reportes de un olor fétido que emanaba del vehículo. En un comienzo fue difícil identificar el cuerpo debido a la descomposición.
Según informó New York Post, D4vd ha estado cooperando con las autoridades, pero suspendió sus conciertos en Seattle. Además, el medio confirmó que hay algunas pistas que han dado de qué hablar.
Tanto Celeste Rivas como D4vd compartían un tatuaje idéntico en el dedo índice derecho con la inscripción "Shhh...".
Pierde contratos
Algunas marcas como Crocs y Hollister decidieron romper contrato con D4vd, debido a la magnitud del caso.
La artista Kali Uchis anunció que está retirando su canción "Crashing" en colaboración con el artista de 20 años tras conocerse la noticia.
"No es mi amigo, hice una canción con él que actualmente está en proceso de ser retirada tras las perturbadoras noticias de hoy", escribió la cantante en Instagram en respuesta a un seguidor que se refirió a D4vd como su "amigo" bajo una de sus publicaciones.
La canción en cuestión, titulada "Crashing", formaba parte del álbum debut de D4vd, Withered, y llegó acompañada de un videoclip oficial en plataformas digitales.
Ahora, Kali Uchis ha iniciado el proceso para que la pieza deje de estar disponible, marcando un distanciamiento público respecto al joven cantante.