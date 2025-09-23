 Chuck Norris a los 85: Senderismo que sorprende a sus fans
Farándula

Chuck Norris sorprende a sus fans haciendo senderismo a sus 85 años

El actor, famoso por protagonizar la serie Walker, Texas Ranger, subió el pico Lassen que tiene más de 3 mil metros de altura.

Compartir:
Chuck Norris,
Chuck Norris / FOTO:

Chuck Norris vuelve a demostrar una vez que la edad está solamente en la cabeza y que puedes hacer mucho deporte tengas los años que tengas.

A sus 85 años, el legendario artista marcial y actor de acción compartió en Instagram una publicación donde se le ve haciendo senderismo en el Pico Lassen.

Chuck Norris aparece al aire libre, rodeado de un paisaje verde y muestra una foto de postal en la que se aprecia la altura en la que se encuentra.

El actor logró ascender a la cima del Pico Lassen, una montaña de 3.187 metros de altitud situada en California, dejando prueba de su vitalidad e inagotable energía.

Chuck compartió en redes sociales imágenes de su caminata y la reflexión que este reto le inspiró, evidenciando que el paso del tiempo no ha mermado su entusiasmo por las actividades al aire libre y el ejercicio físico exigente.  

"¡Qué día tan maravilloso! Tuve el placer de volver a hacer senderismo por el pico Lassen. Aunque fue desgarrador ver los daños causados por el incendio Dixie Fire en 2021, la belleza del parque sigue brillando. Recorrer esos senderos me trajo muchos recuerdos maravillosos. Mi esposa creció en esta zona y siempre le estaré agradecido por haberme mostrado estos paisajes tan magníficos", escribió Chuck Norris.

Su secreto

Desde hace años, Chuck Norris se ha erigido como un ejemplo de envejecimiento activo, destacando en diversas entrevistas y publicaciones la importancia de mantenerse en movimiento.

Para él, la práctica regular de deporte no solo es una forma de cuidar el cuerpo, sino también la mente y el espíritu, sin importar cuántos años lleve a cuestas.

Foto embed
Chuck Norris - Instagram

El actor reconoce que a medida que pasan los años, la necesidad de actividad física es aún mayor, y que no hay motivos para limitarse por la edad cronológica.

La relación que Chuck Norris mantiene con la naturaleza y el deporte tiene, además, un componente afectivo fundamental: el valor que otorga al tiempo compartido con sus seres queridos.

Lejos de buscar retos en solitario, el actor subraya que lo verdaderamente importante a su edad es aprovechar cada oportunidad para estar con su familia y disfrutar de su compañía en ambientes que fomentan la convivencia.  

En Portada

Paso cerrado en ruta Hincapié - Santa Inés por derrumbest
Nacionales

Paso cerrado en ruta Hincapié - Santa Inés por derrumbes

07:08 AM, Sep 23
Lionel Messi felicita a Dembélé por su Balón de Orot
Deportes

Lionel Messi felicita a Dembélé por su Balón de Oro

06:59 AM, Sep 23
El Ayuntamiento de Barcelona niega la licencia al Spotify Camp Nout
Deportes

El Ayuntamiento de Barcelona niega la licencia al Spotify Camp Nou

07:16 AM, Sep 23
Líder pandillero el Lobo sigue en Renovación 1; Gobierno impugna nueva orden de trasladot
Nacionales

Líder pandillero "el Lobo" sigue en Renovación 1; Gobierno impugna nueva orden de traslado

04:38 PM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemalaredes sociales#liganacionalEE.UU.Mundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos