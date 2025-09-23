 Aliday Alter: La Modelo que se Tatuó el Rostro de Tekashi 6ix9ine
Farándula

La modelo Aliday Alter se tatúa el rostro de su novio Tekashi 6ix9ine

La joven cubana se tatuó el rostro de su famoso novio en el cuello generando reacciones diversas en redes.

Tekashi-6ix9ine-1.jpg,
Tekashi-6ix9ine-1.jpg / FOTO:

Tekashi 6ix9ine vuelve a ser el centro de la atención mediática y esta vez es por su novia, la modelo cubana Aliday Alter. 

La joven sorprendió a todos al mostrar un nuevo tatuaje en el cuello: nada menos que el rostro del rapero Tekashi 6ix9ine, con todo detalle, incluido el famoso "69" que él lleva en la frente.

El gesto, cargado de simbolismo y exposición, no tardó en hacerse viral y desató una avalancha de reacciones en redes, entre aplausos, críticas y preguntas.

Las imágenes, compartidas en Instagram en una producción cuidada, muestran a Aliday con un look llamativo —melena corta azul y fajos de billetes en mano— dejando en primer plano el tatuaje.

En sus historias etiquetó al estilista responsable de su peinado "Blue Hunnid Bob" y al tatuador de Miami que realizó la obra.

Foto embed
Tatuaje novia Tekashi - Instagram

Entre los muchos "likes" destacó uno en particular: el del propio Tekashi, quien incluso compartió el video en sus historias.

El tatuaje llega en una semana especialmente tensa para Tekashi, marcada por el nuevo conflicto con Chocolate MC y Yelena Ramírez.

Desde la cárcel, Chocolate ha acusado al rapero de obsesionarse con su expareja y de intentar destruir su imagen pública.

Foto embed
Novia Tekashi - Instagram

Su noviazgo

La relación entre Aliday y el rapero estadounidense Tekashi 6ix9inelleva meses bajo el foco. Desde que fueron vistos juntos en Miami en abril, no han dejado de aparecer juntos en fiestas y publicaciones compartidas.

Hace apenas unos días, Aliday estuvo presente en la celebración del cumpleaños de la madre de Tekashi, donde fue tratada como parte de la familia.

Tatuarse la cara de una pareja no es cualquier cosa. Para algunos, se trata de una muestra de amor incondicional; para otros, una decisión arriesgada. En el caso de Aliday, el tatuaje parece ser una declaración clara: está comprometida sentimentalmente y no tiene intención de esconderlo.

