 Natti Natasha en Premios Juventud con vestido transparente
Natti Natasha llega a Premios Juventud en vestido transparente que deja al descubierto su ropa interior

Natti Natasha brilló en Premios Juventud 2025 con un vestido negro transparente y su embarazo en primer plano.

Natti Natasha,
Natti Natasha / FOTO:

La cantante dominicana Natti Natasha fue una de las protagonistas de la alfombra roja de los Premios Juventud 2025, realizados en Panamá. La famosa estrella lució un atrevido vestido negro con transparencias que dejó a todos sin palabras.

La estrella de la música urbana se robó las miradas con un diseño que resaltaba su figura y dejaba ver su ropa interior, una elección audaz que desató una ola de comentarios positivos en redes sociales. Natti Natasha no estuvo sola en este importante evento, ya que estuvo acompañada de su pareja, Raphy Pina, y de su pequeña hija, quienes la apoyaron en todo momento durante la velada.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la artista dominicana mostró con orgullo su avanzado embarazo.  Los fanáticos y medios internacionales la llenaron de halagos, destacando la seguridad y elegancia con la que desfiló en la alfombra roja.

Su look no solo fue tendencia por el atrevido diseño, sino también por la forma en que combinó moda y maternidad con absoluta naturalidad. En entrevistas previas, Natti Natasha ya había compartido lo feliz que se siente en esta etapa de su vida, y su aparición en Premios Juventud 2025 no hizo más que confirmar que está disfrutando cada instante junto a su familia.

La edición 2025 de Premios Juventud se celebró en Panamá, consolidándose como uno de los eventos más esperados de la música latina.  La gala reunirá a decenas de artistas de talla internacional, entre ellos Karol G, Bad Bunny, Sebastián Yatra y Becky G, quienes ofrecieron espectaculares presentaciones en vivo.

El evento también fue una plataforma para reconocer a jóvenes que inspiran a través de la música, la moda y el activismo social.

Yeri Mua deja sus atributos delanteros al aire libre en su paso por la alfombra de Premios Juventud

La famosa cantante mexicana con un look atrevido que acaparó todas las miradas en la alfombra roja.

Además, se premiaron categorías innovadoras como "Mejor colaboración viral" y "Artista que domina las redes", reflejando la influencia digital en la industria musical actual.

