 Yeri Mua tributos de fuera en Premios Juventud
Yeri Mua deja sus atributos delanteros al aire libre en su paso por la alfombra de Premios Juventud

La famosa cantante mexicana con un look atrevido que acaparó todas las miradas en la alfombra roja.

Yeri Mua,
Yeri Mua

La influencer y cantante mexicana Yeri Mua sorprendió a todos en la alfombra azul de los Premios Juventud 2025, celebrados en el Figali Convention Center de Panamá.  La famosa joven llegó luciendo un sostén diminuto que apenas cubría sus atributos delanteros.

La cantante dejó al descubierto su espectacular figura, convirtiéndose en una de las apariciones más comentadas de la velada. Con seguridad y una sonrisa radiante, Yeri aseguró sentirse "muy feliz de estar en el evento", destacando que su presencia en la gala representa un paso más en su creciente carrera dentro de la música y el entretenimiento digital.

Su estilo, considerado por muchos como provocador y arriesgado, no solo acaparó flashes, sino que también generó conversación en redes sociales, donde sus seguidores la catalogaron como una de las más atrevidas de la noche. Esta edición marcará un hito en la historia de los Premios Juventud al realizarse por primera vez fuera de Estados Unidos.

Panamá será el escenario elegido para reunir a los artistas más influyentes de la música latina, la moda y el mundo digital, en una gala que se transmitirá en vivo por Univisión y ViX. Bajo el lema "Evolucionando al ritmo de la música", la ceremonia presentará espectáculos en vivo, premiaciones en más de 20 categorías y homenajes a artistas que han dejado huella en la cultura latina.

Uno de los momentos más destacados será el reconocimiento en la categoría Agentes de Cambio, otorgado a Carlos Vives y Myke Towers por su impacto social y artístico. La lista de invitados incluirá a grandes figuras como Marc Anthony, Maluma, Camilo, Grupo Firme, Morat, Boza, Farruko, Bad Gyal, Lola Índigo y Emilia.

Además, el panameño Nando Boom, pionero del reggae en español, tuvo a su cargo la apertura de la gala, poniendo en alto al país anfitrión.

La Miss Guatemala, Michelle Cohn llega a la alfombra de Premios Juventud con un look de infarto

La modelo brilló en los Premios Juventud 2025 en Panamá con un atuendo impactante que acaparó miradas en la alfombra roja.

La conducción del evento estará a cargo de Alejandra Espinoza, Nadia Ferreira y Clarissa Molina.

