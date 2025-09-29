Disney Anuncia Nueva Película de Los Simpson: Detalles Aquí

Disney anunció este lunes el regreso de Los Simpson a la gran pantalla con una segunda película que se estrenará el próximo 23 de julio de 2027.
La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la compañía, lo que generó entusiasmo inmediato entre millones de seguidores en todo el mundo.
"Yuju! ¡Los Simpson vienen a los cines con una nueva película el 23 de julio de 2027!", escribieron en las redes sociales.
El proyecto llega dos décadas después del lanzamiento de Los Simpsons: La película, estrenada en 2007, que se convirtió en un éxito rotundo al recaudar 536 millones de dólares en taquilla global.
El nuevo largometraje buscará replicar e incluso superar el fenómeno cultural y económico que significó la primera entrega.
Aunque ni Disney ni 20th Century Studios han revelado detalles sobre la trama de la próxima entrega, ambas compañías difundieron en Instagram el primer póster promocional del filme, en el que destaca la imagen de una rosquilla rosa y el mensaje: "Homer’s coming back for seconds" (Homero regresa por más).
Más detalles
Los Simpson, serie creada por Matt Groening, tiene el récord como la serie animada y la comedia de mayor duración en la televisión mundial.
Desde su debut en 1989, ha retratado con sátira y humor la vida de una familia estadounidense promedio, logrando conquistar a varias generaciones.
Ambientada en el ficticio pueblo de Springfield, la historia gira en torno a Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie, personajes que se han convertido en íconos culturales y que continúan protagonizando momentos memorables tanto en la televisión como en la cultura popular.
La compañía ya confirmó su renovación hasta la temporada 40, programada para transmitirse en 2028 y 2029.
El filme, dirigido por el veterano del programa David Silverman, mostró a Springfield aislada bajo una enorme cúpula de cristal después de que Homero contaminara accidentalmente el lago de la ciudad. Aunque los rumores sobre una secuela han circulado durante años, no fue hasta ahora que se confirmó su desarrollo.