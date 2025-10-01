Selena Gomez deslumbra con su vestido de novia transparente

Selena Gomez y Benny Blanco dijeron "Sí, acepto" en una emotiva ceremonia que se llevó a cabo el sábado 27 de septiembre Sea Crest Nursery, una propiedad privada en Santa Bárbara, California.
Según revelaron medios internacionales, los famosos habrían gastado unos 300 mil dólares únicamente para cubrir los gastos de seguridad, ya que los invitados utilizaron furgonetas y vehículos blindados.
Varios famosos fueron invitados a la boda, entre ellos Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton, Camila Cabello, Cara Delevingne, SZA, Eric André o Finneas.
Todos ellos fueron testigos de los tres vestidos de novia que utilizó Selena Gomez durante el romántico evento, y ha sido ella misma quien ha compartido los detalles en una galería que publicó en sus redes sociales.
Los tres conjuntos corrieron a cargo de la marca estadounidense Ralph Lauren, aunque la artista también utilizó cosméticos de su propia empresa: Rare Beauty.
Resaltando su belleza
- El primero, con un cuello de flores
A juzgar por las imágenes compartidas por la estadounidense, Selena Gomez utilizó uno de los vestidos para hacerse las fotografías de la boda con el productor musical Benny Blanco.
El diseño, de color hueso, incorpora un cuerpo ceñido de escote con un cuello decorado con flores. Los hombros y la espalda quedan al aire, mientras se añade una falda larga con mucha caída con más flores bordadas.
- Sexy y ceñido al cuerpo
Selena Gomez decidió lucir un hermoso vestido para la ceremonia, donde su abuelo la llevó al altar. El diseño propone un conjunto más atrevido con un escote halter y confeccionado a partir del encaje de flores que deja al descubierto su piel.
Acompañado por un ramo de flores y un velo, la cantante decidió arriesgar con este conjunto más arriesgado, mientras Blanco lucía un esmoquin negro.
- Discreto y cómodo
El último vestido, igualmente diseñado por Ralph Lauren, es el más sencillo y se lo habría puesto para el baile. Con los pies al descubierto, Selena Gomez llevó un conjunto con mangas con el que posó junto a Blanco ante la tarta de boda.
Tras comenzar su noviazgo en 2023, ahora Selena Gomez y Benny Blanco abren una nueva etapa en su relación tras casarse rodeados de amigos, familiares y compañeros de profesión.