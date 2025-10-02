 Halle Berry Impacta en Redes con Sexy Bikini de Hilo
Farándula

Halle Berry paraliza las redes con sexy bikini de hilo

La actriz posó de espaldas en un atrevido traje de baño demostrando que a sus 59 años posee un cuerpo de envidia.

Halle Berry, Instagram
Halle Berry / FOTO: Instagram

Halle Berry vuelve a demostrar que la edad solo es un numero y una vez asombró a sus fans con una sexy foto en bikini que publicó en sus redes sociales.

La actriz de "Monster's Ball", de 59 años, compartió una descarada foto en Instagram, en la que aparecía con un bikini de tirantes blanco y negro de Monday Swimwear mientras se alejaba de la cámara hacia una ladera.

Con su melena castaña suelta y un top de tiras que complementa el look, Halle Berry acompañó la publicación con una frase que refleja su espíritu independiente:   

"Parece que voy en la dirección equivocada, pero no es así... ¡sólo sigo mi propio camino!", subtituló la foto.

Halle Berry - Instagram

Los fans no tardaron en inundar la sección de comentarios con elogios para la actriz, y uno de ellos escribió: "Después de todos estos años, esta mujer sigue siendo la mejor mujer del mundo??".

  • Otro añadió: "Una verdadera belleza atemporal que nunca envejecerá en la señorita @halleberry".

Esta foto llega poco después de que la actriz compartiera otra serie de imágenes en traje de baño durante unas vacaciones exóticas, en las que volvió a dejar claro que su físico sigue siendo envidiable.

Más sobre ella

Halle Berry es una reconocida actriz, directora y productora estadounidense nacida el 14 de agosto de 1966 en Cleveland, Ohio. Su carrera comenzó en el mundo del modelaje y los concursos de belleza, donde destacó como finalista en Miss Estados Unidos y Miss Mundo en 1986.

Su salto al cine se dio en los años 90 con películas como Boomerang (1992) y Los Picapiedra (1994), pero fue su interpretación en Monster's Ball (2001) la que la consagró como la primera mujer afrodescendiente en ganar el Premio Óscar a Mejor Actriz.

A lo largo de su carrera ha participado en grandes producciones como X-MenDie Another Day (como chica Bond), Catwoman y John Wick: Capítulo 3, además de recibir múltiples premios como el Globo de Oro, el Emmy y el SAG.

