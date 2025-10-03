 Revelan Fotos Inéditas de Britney Spears y Justin Timberlake
Farándula

Revelan inédita sesión de fotos de Britney Spears con Justin Timberlake y su familia

En 2003, los cantantes protagonizaron una sesión de fotos única, pues no solo mostraba su amor sino también la excelente relación que tenía Britney con la familia de su novio.

Britney Spears y Justin Timberlake, EFE
Britney Spears y Justin Timberlake / FOTO: EFE

Hace más de dos décadas, Britney Spears y Justin Timberlake eran, para muchos fans, la pareja dorada del pop.

En septiembre de 2003, su presencia conjunta fue inmortalizada en la portada y en varias páginas del número 784 de Hello! Magazine, edición publicada el 30 de septiembre de ese año.

La revista presentó fotografías exclusivas de Britney Spears y Justin Timberlake juntos, con una química palpable, en tomas casuales pero cuidadosamente estilizadas.

Aparecen retratados en un ambiente más íntimo que otras apariciones públicas de la época. Era una edición que prometía "fotos nunca antes vistas" ("exclusive never before seen pictures") en donde además aparecían los papás de Justin Timberlake.

Foto embed
Justin Timberlake y Britney Spears - Instagram

La edición de ese año les dedicó seis páginas completas a ellos. Algunos detalles editoriales remarcan que la sesión tenía lugar "at home" (en la casa), lo que sumaba un aire de cercanía y autenticidad al material. 

Esa sesión de fotos ha salido a la luz gracias a una página de Instagram creada por fans del exintegrante de NSYNC*, quienes revivieron la sesión completa.

Aquella dulce época

A principios de los 2000’s, Britney Spears y Justin Timberlake habían sido pareja sentimental (se conocían casi desde adolescentes), lo que añadía interés mediático a cualquier aparición conjunta.

Aunque su relación había terminado ya en 2002, la atención pública hacia ellos seguía siendo muy alta. . Musicalmente, ambos estaban en momentos clave: Britney manteniendo su estatus de estrella pop tras álbumes como Britney (2001) y In the Zone (2003); Justin comenzando su transición sólida como artista solista tras NSYNC, además de ir delineando su propia identidad musical.

Foto embed
Justin y Britney - Instagram

Para los fans, estas fotos han sido parte de una ola de nostalgia: verlos juntos evoca tiempos en los que su relación era parte del espectáculo mediático, con cobertura constante sobre cada paso de su carrera y de su vida personal.

Con los años, las imágenes han sido compartidas recurrentemente en blogs, sitios de fanáticos y redes sociales, como parte de recopilaciones retro de los "00’s", donde se celebra no solo la moda, el estilo visual, sino las emociones que despertaban esas figuras en su apogeo. 

Foto embed
Justin y Britney - Instagram

