Enduro 1 vs 1: ¡Primera vez en Guatemala!

Guatemala vibrará con la adrenalina del enduro este 22 de noviembre, cuando Red Bull presente por primera vez en el país su innovador formato "Versus". Esta es una competencia uno contra uno que pondrá a prueba fuerza, técnica y velocidad en una pista de obstáculos sin precedentes.
El evento se realizará el sábado 22 de noviembre a las 2:00 p.m. en el Parque al final de la Avenida de Las Américas, zona 13, donde se instalará un circuito especialmente diseñado para desafiar incluso a los riders más experimentados. La competencia reunirá a 16 pilotos, cuyos nombres serán revelados próximamente, en un torneo de eliminación directa que promete mantener al público al borde de la emoción en cada ronda.
A diferencia de las carreras tradicionales, Red Bull Versus enfrenta a dos pilotos simultáneamente en un mismo trazado, con obstáculos que combinan velocidad, equilibrio y técnica extrema. Cada enfrentamiento se convierte en un espectáculo visual, donde el más hábil y resistente avanzará hasta coronarse como el mejor del día.
El público podrá disfrutar de cada salto, caída y remontada desde muy cerca, en un entorno vibrante donde la música, la cultura urbana y el espíritu Red Bull se fusionarán para crear una experiencia inolvidable.
Más del evento de Red Bull
Además, el diseño de la pista permitirá ver cada detalle de la acción, haciendo que los fanáticos sientan la energía de cada maniobra. El formato Red Bull Versus ya ha conquistado escenarios internacionales en Inglaterra, Tennessee (EE. UU.), Chile y Rumania, donde miles de asistentes han sido testigos de la intensidad del enduro en su versión más espectacular.
Ahora, Guatemala se suma a esta lista, marcando todo un hito en el deporte extremo nacional.
Con su llegada, el evento promete impulsar la escena del motociclismo y el deporte extremo en Centroamérica, posicionando a Guatemala como punto clave para competencias de alto nivel.