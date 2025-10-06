 Enduro 1 vs 1: ¡Primera vez en Guatemala!
Farándula

¡No te lo puedes perder! Llega a Guatemala por primera vez el formato único de enduro 1 vs 1

Este 22 de noviembre, el rugir de los motores invadirá la Avenida de Las Américas con Red Bull Versus, un espectáculo inédito.

Compartir:
Enduro, Enduro
Enduro / FOTO: Enduro

Guatemala vibrará con la adrenalina del enduro este 22 de noviembre, cuando Red Bull presente por primera vez en el país su innovador formato "Versus". Esta es una competencia uno contra uno que pondrá a prueba fuerza, técnica y velocidad en una pista de obstáculos sin precedentes.

El evento se realizará el sábado 22 de noviembre a las 2:00 p.m. en el Parque al final de la Avenida de Las Américas, zona 13, donde se instalará un circuito especialmente diseñado para desafiar incluso a los riders más experimentados.  La competencia reunirá a 16 pilotos, cuyos nombres serán revelados próximamente, en un torneo de eliminación directa que promete mantener al público al borde de la emoción en cada ronda.

A diferencia de las carreras tradicionales, Red Bull Versus enfrenta a dos pilotos simultáneamente en un mismo trazado, con obstáculos que combinan velocidad, equilibrio y técnica extrema.  Cada enfrentamiento se convierte en un espectáculo visual, donde el más hábil y resistente avanzará hasta coronarse como el mejor del día.

El público podrá disfrutar de cada salto, caída y remontada desde muy cerca, en un entorno vibrante donde la música, la cultura urbana y el espíritu Red Bull se fusionarán para crear una experiencia inolvidable.

Más del evento de Red Bull

Además, el diseño de la pista permitirá ver cada detalle de la acción, haciendo que los fanáticos sientan la energía de cada maniobra. El formato Red Bull Versus ya ha conquistado escenarios internacionales en Inglaterra, Tennessee (EE. UU.), Chile y Rumania, donde miles de asistentes han sido testigos de la intensidad del enduro en su versión más espectacular.

Ahora, Guatemala se suma a esta lista, marcando todo un hito en el deporte extremo nacional.

La creadora de contenido Deanna Melillo presume sus nuevas curvas en sexy atuendo desde el mar

La influencer, que recientemente se sometió a un nuevo retoque estético, atraviesa una etapa especial en su vida mientras prepara su boda con su pareja.

Con su llegada, el evento promete impulsar la escena del motociclismo y el deporte extremo en Centroamérica, posicionando a Guatemala como punto clave para competencias de alto nivel.

En Portada

Derrumbe en ruta a El Salvador: Confirman una persona soterradat
Nacionales

Derrumbe en ruta a El Salvador: Confirman una persona soterrada

10:00 AM, Oct 06
Estos son los convocados de Guatemala para enfrentar a Surinam y El Salvador t
Deportes

Estos son los convocados de Guatemala para enfrentar a Surinam y El Salvador

11:08 AM, Oct 06
Caravana de buses recorre Mixco y la capital como medida de protestat
Nacionales

Caravana de buses recorre Mixco y la capital como medida de protesta

11:41 AM, Oct 06
Hallan en Egipto estatua milenaria con curiosa inscripción Messit
Deportes

Hallan en Egipto estatua milenaria con curiosa inscripción "Messi"

09:10 AM, Oct 06

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes sociales#liganacionalEE.UU.Liga NacionalReal MadridSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos