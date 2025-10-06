Tim Curry: Actualización de Salud Tras Derrame Cerebral

El aclamado actor británico Tim Curry, conocido por sus inolvidables interpretaciones en películas como The Rocky Horror Picture Show, It y Legend, reapareció recientemente para hablar abiertamente sobre su estado de salud, once años después de sufrir un derrame cerebral que transformó su vida y su carrera.
En una entrevista con medios estadounidenses, Curry, de 79 años, expresó que aunque las secuelas físicas del derrame lo obligaron a alejarse de los escenarios, mantiene un espíritu optimista y agradecido.
"La vida es distinta ahora, pero sigo disfrutando cada día. Me rodea gente maravillosa y tengo mucho por lo cual estar agradecido", comentó con su característico sentido del humor y una sonrisa que ha marcado a generaciones de fanáticos.
El actor sufrió el derrame en 2012 y desde entonces se moviliza en silla de ruedas. Durante un tiempo, su estado de salud se mantuvo en reserva, pero con el paso de los años, Curry ha hecho varias apariciones públicas, especialmente en eventos virtuales y convenciones de cine, donde los seguidores celebran su fortaleza y legado artístico.
Tim Curry nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Inglaterra, y desde joven mostró talento para el canto y la actuación. Su salto a la fama llegó en 1975, cuando interpretó al excéntrico Dr. Frank-N-Furter en el musical de culto The Rocky Horror Picture Show, un papel que redefinió su carrera y lo convirtió en un ícono cultural.
Posteriormente, consolidó su reputación como uno de los actores más versátiles del cine y la televisión, destacando en producciones como Clue (1985), Home Alone 2: Lost in New York (1992) y la miniserie It (1990), donde dio vida al terrorífico payaso Pennywise, una de las interpretaciones más recordadas del género de terror.
Además de su carrera en el cine, Curry tuvo una destacada trayectoria teatral y musical. Participó en producciones de Broadway como Spamalot y Amadeus, y lanzó varios álbumes donde mostró su talento como cantante, fusionando el rock con el teatro musical.
A pesar de los desafíos que ha enfrentado desde su derrame cerebral, el actor continúa participando en proyectos de voz, demostrando que su talento sigue vigente. Ha prestado su inconfundible tono grave y expresivo a series animadas y videojuegos, entre ellos Star Wars: The Clone Wars y Young Justice.
En su reciente conversación, Curry enfatizó la importancia de la gratitud y el humor en su recuperación. "Reírse es fundamental. La risa siempre ha sido mi mejor medicina", afirmó. Sus palabras inspiraron a sus seguidores, quienes le expresaron mensajes de cariño y admiración en redes sociales. "Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla tan tonta. Así que no estaré cantando ni bailando muy pronto", agregó.
La historia de Tim Curry es la de un artista que, pese a las adversidades, ha mantenido su esencia intacta. A más de una década de su derrame cerebral, sigue siendo un símbolo de resiliencia y pasión por el arte, demostrando que la fuerza de un verdadero intérprete no se mide solo por los papeles que interpreta, sino por la forma en que enfrenta la vida.
¿Cómo sucedió el derrame?
El actor también compartió cómo fue el momento en que sufrió el derrame cerebral.
"Estaba recibiendo un masaje y ni siquiera noté nada al principio, pero el masajista me dijo: ‘Estoy preocupado por ti, quiero llamar a una ambulancia’. Yo le dije: ‘Qué tontería’, pero al final, fue una decisión que probablemente me salvó la vida", recordó.
Ahora el famoso ha trabajado principalmente como actor de voz, interpretando a personajes como el Emperador Palpatine en Star Wars: The Clone Wars y Terrence el Tucán en la película animada Ribbit.
