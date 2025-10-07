Thylane Blondeau: Críticas actuales a la 'niña más bella'

Thylane Blondeau es hija del futbolista francés Patrick Blondeau y de la diseñadora de modas Veronika Loubry.
Sus penetrantes ojos azules y su cabello rubio han cautivado al mundo desde los cuatro años, cuando dio sus primeros pasos en el modelaje con la marca de moda francesa Jean Paul Gaultier.
A los nueve años hizo su aparición en Vogue y en 2017 se convirtió en la embajadora internacional más joven de la marca L'Oréal Paris.
Por entonces se ganó el apodo de "la niña más linda del mundo", y obtuvo una exposición que la puso, pese a su corta edad, en el medio de una controversia.
Ahora, la modelo francesa Thylane Blondeau captó la atención durante el desfile de Miu Miu en la Semana de la Moda de París, celebrado en el Palais d’Iena .
Con un conjunto de lana marrón, camiseta blanca y botas, Thylane Blondeau, de 24 años, se colocó nuevamente en el centro del debate público al reiterar que nunca se sometió a cirugías estéticas
En sus redes sociales, la modelo compartió capturas de comentarios donde se la cuestionaba sobre supuestos cambios en sus labios.
"Estoy cansada de estos comentarios. Sé que en esta generación la gente tiende a hacerse cosas muy pronto, pero yo nunca me he tocado nada", señaló.
La fama
Desde los 10 años, Thylane Blondeau ha tenido que enfrentarse a comentarios que dudan de su naturalidad. Hoy, con más seguridad que nunca, demuestra que su mayor atractivo no está en su rostro, sino en su actitud. Y eso, ni el maquillaje ni la genética pueden copiarlo.
Su carrera en la moda se inició a los tres años, tras ser descubierta por un agente de Jean Paul Gaultier en los Campos Elíseos.
Su participación en la portada de Vogue Enfants la proyectó a la fama internacional y la hizo acreedora del apodo de "la niña más bella del mundo", un título que marcó el inicio de una trayectoria rodeada de admiración y controversia.
Desde entonces, Thylane Blondeau trabajó para reconocidas casas de moda. Además, emprendió proyectos empresariales en el sector de la moda y la belleza y mantiene una presencia activa en el círculo social de celebridades y modelos de renombre. Su versatilidad le permitió consolidarse como empresaria y referente en la industria.