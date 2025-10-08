Demi Moore sorprende con nuevo look y rejuvenecido aspecto

Mientras sigue viviendo uno de los mejores años de su carrera, Demi Moore sigue demostrando que su nueva etapa actoral apenas está comenzando.
Luego de haber sido galardonada con diversos premios por su papel en "La Sustancia", la actriz está más que lista para comenzar nuevos proyectos, y mientras eso sucede ha logrado acaparar la atención en las redes por su nuevo aspecto.
Demi Moore compartió una fotografía en la que presumió que luce el mismo look que tenía cuando protagonizó la película "Striptease", en 1996, es decir, hace 29 años.
Dicho filme cuenta la historia de Erin Grant, quien pierde su trabajo y la custodia de su hija y, para apelar la sentencia, se convierte en stripper en un club para conseguir el dinero.
"Flequillo, de vez en cuando. ¡Gracias Gucci por permitirme volver a llevar el flequillo por primera vez desde la época del Striptease", escribió
Demi Moore encendió las redes sociales y conquistó a sus seguidores al lucirse con un look de "Striptease" con el cual dejó sin palabras a sus seguidores, quienes la llenaron de halagos.
La famosa demostró que la edad es sólo un número y que a sus 62 años puede verse 20 años más joven.
Cinta premiada
Una de las películas más impactantes y discutidas de 2024 ya tiene fecha de estreno en plataformas de streaming.
"La Sustancia", dirigida por Coralie Fargeat, llega este 10 de octubre al catálogo de HBO Max para toda América Latina. La cinta se posiciona como uno de los platos fuertes del mes dedicado al cine de terror y promete una experiencia visual que desafía tanto al espectador casual como al fanático del horror corporal (body horror).
Esta producción marcó el regreso triunfal de Demi Moore al cine, acompañada de la joven Margaret Qualley, y desde su estreno en festivales ha generado reacciones extremas: aplausos, náuseas y salas abandonadas.
Pero también ha despertado conversaciones más profundas sobre feminidad, imagen corporal y envejecimiento en la industria del entretenimiento.
La cinta no solo representó el gran regreso de Demi Moore al cine, también estuvo a un paso del Oscar a Mejor Actriz. Aunque la estatuilla fue para Mikey Madison por Anora, Demi Moore fue reconocida con importantes galardones como el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores (SAG).