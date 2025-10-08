 Influyente Junior Dutra fallece tras cirugía de 'foxy eyes'
Farándula

Muere el influencer Junior Dutra tras cirugía para hacerse "foxy eyes"

El estilista de 31 años se realizó, sin autorización médica, un procedimiento estético derivó en una infección que terminó por costarle la vida.

Compartir:
Junior Dutra, Instagram
Junior Dutra / FOTO: Instagram

Adair Mendes Dutra Junio, conocido en redes sociales como Junior Dutra, falleció el pasado 3 de octubre luego de sufrir complicaciones derivadas de una cirugía estética.

El influencer tenía 31 años y era reconocido en el mundo de la moda y la belleza por su fuerte influencia en redes sociales.  

Según reporte de diversos medios internacionales, el estilista presuntamente había acudido a la clínica del doctor Fernando Garbi, en Brasil, para realizarse una cirugía.

El procedimiento, realizado en marzo en São Paulo, buscaba modificar la forma de sus ojos para lograr la llamada "mirada de zorro" o "foxy eyes", una tendencia que alarga la mirada y da un efecto felino.

Según trascendió en medios brasileños, la intervención de Junior Dutra se habría hecho sin autorizaciones médicas adecuadas.

Luego de someterse a la cirugía en marzo, Junior Dutra comenzó a notar hinchazón facial, moretones y dolor intenso. El influencer relató que sentía que uno de los hilos tensores se había salido del lado izquierdo de la cara.

En redes, compartió su preocupación: "Tan pronto como me hicieron el procedimiento, sentí como si se me hubiera reventado una vena. Todo estaba bien del lado derecho, pero el izquierdo estaba mal".

Más detalles

En una de sus últimas entrevistas para un medio brasileño, Junior Dutra contó que, tras la operación, había presentado una infección que estaba siendo tratada con un dermatólogo.

Por ello, decidió tomar acciones legales contra Fernando Garbi y lo denunció por ejercicio ilegal de la medicina, fraude y causar lesiones corporales graves.

Desafortunadamente, la infección empeoró y el pasado 3 de octubre fue hospitalizado de emergencia, ya que presentaba problemas para respirar. Si bien fue atendido de forma inmediata, murió a las pocas horas.

En tanto que las investigaciones continúan, el equipo legal del médico ha negado que su cliente haya estado involucrado con el terrible suceso y hasta ha advertido que tomarán acciones legales contra quienes realicen "acusaciones falsas".

En Portada

Suspenden temporalmente búsqueda de persona soterrada tras derrumbe en ruta a El Salvadort
Nacionales

Suspenden temporalmente búsqueda de persona soterrada tras derrumbe en ruta a El Salvador

10:27 AM, Oct 08
Cristiano Ronaldo listo para arrebatarle a Guatemala un récord históricot
Deportes

Cristiano Ronaldo listo para arrebatarle a Guatemala un récord histórico

11:22 AM, Oct 08
Caso Semilla: Trabajadora del TSE es condenada tras aceptar cargost
Nacionales

Caso Semilla: Trabajadora del TSE es condenada tras aceptar cargos

10:43 AM, Oct 08
VIDEO. Momento exacto en que ocurrió un deslave en la ruta Cito-Zarcot
Nacionales

VIDEO. Momento exacto en que ocurrió un deslave en la ruta Cito-Zarco

08:05 AM, Oct 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalSeguridad vialReal MadridLiga NacionalSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos