Influyente Junior Dutra fallece tras cirugía de 'foxy eyes'

Adair Mendes Dutra Junio, conocido en redes sociales como Junior Dutra, falleció el pasado 3 de octubre luego de sufrir complicaciones derivadas de una cirugía estética.
El influencer tenía 31 años y era reconocido en el mundo de la moda y la belleza por su fuerte influencia en redes sociales.
Según reporte de diversos medios internacionales, el estilista presuntamente había acudido a la clínica del doctor Fernando Garbi, en Brasil, para realizarse una cirugía.
El procedimiento, realizado en marzo en São Paulo, buscaba modificar la forma de sus ojos para lograr la llamada "mirada de zorro" o "foxy eyes", una tendencia que alarga la mirada y da un efecto felino.
Según trascendió en medios brasileños, la intervención de Junior Dutra se habría hecho sin autorizaciones médicas adecuadas.
Luego de someterse a la cirugía en marzo, Junior Dutra comenzó a notar hinchazón facial, moretones y dolor intenso. El influencer relató que sentía que uno de los hilos tensores se había salido del lado izquierdo de la cara.
En redes, compartió su preocupación: "Tan pronto como me hicieron el procedimiento, sentí como si se me hubiera reventado una vena. Todo estaba bien del lado derecho, pero el izquierdo estaba mal".
Más detalles
En una de sus últimas entrevistas para un medio brasileño, Junior Dutra contó que, tras la operación, había presentado una infección que estaba siendo tratada con un dermatólogo.
Por ello, decidió tomar acciones legales contra Fernando Garbi y lo denunció por ejercicio ilegal de la medicina, fraude y causar lesiones corporales graves.
Desafortunadamente, la infección empeoró y el pasado 3 de octubre fue hospitalizado de emergencia, ya que presentaba problemas para respirar. Si bien fue atendido de forma inmediata, murió a las pocas horas.
En tanto que las investigaciones continúan, el equipo legal del médico ha negado que su cliente haya estado involucrado con el terrible suceso y hasta ha advertido que tomarán acciones legales contra quienes realicen "acusaciones falsas".