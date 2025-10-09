Video Revela Incómoda Situación Entre Belinda y Lupillo Rivera

Lupillo Rivera ha estado en el ojo del huracán luego revelar detalles de la relación amorosa que tuvo con Belinda, y al parecer ahora se suma una nueva polémica.
En redes sociales se reveló un video donde ambos aparecen bailando al ritmo de mariachi.
@teampeloterosoficial
#LupilloRivera #lacasadelosfamosos #telemundorealities #lupilloriveraoficial #lupillorivera♬ sonido original - Cristy Norman
Las imágenes, compartidas por un grupo de seguidores del cantante, rápidamente se viralizaron y volvieron a encender el debate sobre la relación que ambos habrían mantenido hace algunos años.
En el video, compartido por la cuenta de TikTik @teampeloterosoficial, se puede observar a una mujer que aseguran es Belinda y Lupillo Rivera en una fiesta rodeados de mariachis.
Lupillo Rivera abraza a Belinda de la cintura mientras que ella lo sostiene de su espalda y bailan al ritmo de las canciones.
Uno aspecto que más llamó la atención del video filtrado es que Belinda tiene una postura rígida y separa su pecho del pecho de Lupillo Rivera lo que fue señalado por internautas de las redes sociales como un comportamiento de presunto rechazo.
"Se ve súper incómoda", "Casi se quebró queriendo alejarse lo más posible de él", "Pobre Beli", "El lenguaje corporal dice que no quería bailar ni que la besara", "Si Belinda dice que no, es no", "Ella lo evitaba. Conclusión: él se enamoró solo", "Te dio señales, no te quería ni cerca" y "Yo lo que veo es que no halla cómo quitárselo de encima".
Las declaraciones
Belinda y Lupillo Rivera habrían iniciado un romance después de haber coincidido en ‘La Voz México’ como coaches en el año 2019.
Aunque nunca existió una declaración formal conjunta en la que confirmaran su noviazgo, fanáticos apuntan a que las señales eran claras, por lo que el nombre del cantante se agrega a la lista de ex de Belinda.
Lupillo Rivera nunca ocultó lo que sucedió entre ambos e incluso se tatuó el rostro de la intérprete de ‘Ángel’, aunque en 2021 se lo cubrió.
Además, aseguró que su relación fue breve, pues duró un aproximado de seis meses y en su libro autobiográfico aseguró que una infidelidad de parte de Belinda fue la razón por la que decidieron tomar caminos separados.