Martha Higareda muestra su embarazo en lencería sexy

Martha Higareda se encuentra en la recta final de su embarazo múltiple, y lo demuestra con una publicación que ha resonado entre sus seguidores.
En su cuenta oficial de Instagram, la actriz mexicana compartió una imagen comparativa donde muestra cómo su cuerpo ha cambiado durante estos meses, acompañada de un mensaje que destaca la transformación física, espiritual y emocional por la que atraviesa.
" ?? ¿Qué cuerpo está mas fit, y más en forma? La respuesta es el de embarazada. Si !!! Investigadores descubrieron que durante el embarazo nuestro cuerpo acelera 2.2 veces nuestro metabolismo. Eso es más que los ultra maratones, medallistas olímpicos y soldados. Esto significa que cada latido, cada respiro es como correr un maratón todos los días por 270 días seguidos. El cuerpo aumenta su sangre hasta un 50% más, el corazón trabaja el doble, y usamos la energía para mantenernos y ayudar a crecer a otro ser humano (o dos)", señala la actriz.
Martha Higareda subrayó el esfuerzo diario que supone llevar dos vidas dentro, y la fuerza que implica mantener rutinas, responsabilidades y emociones mientras el cuerpo experimenta transformaciones profundas:
"No es solo estar embarazada, es una transformación física, espiritual y emocional... seguimos moviéndonos mientras estamos literalmente haciendo uno de los actos más demandantes de nuestra vida."
La publicación generó apoyo y elogios por parte de sus seguidores, quienes destacaron su honestidad al mostrar las realidades del embarazo múltiple.
Algunas celebridades también reaccionaron con "me gusta" o emoticones a la publicación.
Más detalles
No es la primera vez que Martha Higareda habla abiertamente de los desafíos que enfrentó para alcanzar este embarazo. En publicaciones pasadas, ella contó que fue diagnosticada con miomas uterinos, lo que representaba un obstáculo para quedar embarazada.
Como parte de su proceso, pasó por una cirugía para remover esos miomas y compartió que, además de los tratamientos médicos, exploró terapias complementarias para sanar emocionalmente y mantener una actitud positiva hacia la maternidad.
En junio de 2025, Martha Higareda reveló públicamente su embarazo y luego confirmó que espera gemelas, lo cual profundiza el simbolismo de su publicación reciente.