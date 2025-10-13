 Cazzu llega a México con su mamá e hija Inti
Farándula

Cazzu llega a México junto a su mamá y su hija Inti

Además de la prensa mexicana, la cantante argentina fue recibida por decenas de fans que no paraban de pedirle autógrafos y fotos.

Cazzu, Vogue
Cazzu / FOTO: Vogue

Luego de presentarse en Uruguay, donde le pidió a sus fanáticos parar el odio en redes sociales, Cazzu arribó a México la tarde del domingo.

La cantante argentina fue recibida con entusiasmo por decenas de fanáticos a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde se espera que realice una serie de actividades y presentaciones.

Los seguidores se dieron cita para saludar a Cazzu, tomarse fotos y compartir su emoción por el encuentro, mostrando la gran conexión que mantiene con su público latinoamericano.

La jefa aterrizó acompañada de su mamá y de la pequeña Inti, que según contó, ha estado un poquito enfermita, pero ya se está recuperando.

"Inquieta. Justo ahora está un poco enfermita, ¿eh? Pero ser mamá es así, ¿no? Dormir poco, eh, enfermarse, ya espero que que se mejore en estos días, pero normal. En su cumpleaños hicimos algo, hicimos algo pequeñito y ahora va el kinder. Así que del kinder se traen, se traen todo", señaló.

Su presencia no pasó desapercibida para los medios, pues Cazzu fue interceptada por varios reporteros, quienes aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre su llegada y los planes durante su estancia en el país.

Foto embed
Cazzu llega a México - Instagram

Consigue el permiso

Luego de que Cazzu diera a conocer que Christian Nodal no había otorgado un permiso para que su hija saliera de Argentina para acompañar a su mamá a su gira, ella explicó que de manera unilateral consiguió la orden de un juez, para que ella pudiera sacar a su hija del país, pues Christian Nodal no ha permitido que su hija viaje fuera del país, sin su firma.

"Es un permiso unilateral. Es un permiso que nosotros se lo pedimos al juzgado y porque yo obviamente puedo sustentar que que necesito viajar, entonces el juzgado y el juez me lo me lo me lo otorgan, digamos".

"Yo por suerte tengo un equipo encargándose de un montón de cosas que que sí me siento muy afortunada por eso, eh, pero sí imagínate lo fácil que sería si fuese un consenso, ¿no?".

