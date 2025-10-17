 Lorena Meritano: Su lucha contra el cáncer y senos tatuados
Farándula

Lorena Meritano mostró sin censura sus senos tatuados contando su lucha contra el cáncer

Atrás quedó la terrible enfermedad que robó gran parte de su salud por casi tres años, tras superar la enfermedad muestra de nuevo su busto.

Compartir:
Lorena Meritano, Instagram
Lorena Meritano / FOTO: Instagram

Un diagnóstico de cáncer de seno hace once años le cambió la vida por completo a la actriz Lorena Meritano y la llevó a hacer cambios radicales.

En el proceso, se divorció de su esposo, tuvo que renunciar al sueño de ser madre biológica y regresó a vivir a Argentina, el país natal de Lorena Meritano.

"En el año 2014 me hice un chequeo general. Lo hacía todos los años de manera preventiva. Estaba en un avanzado tratamiento in vitro con mi expareja (el actor venezolano Ernesto Calzadilla).

Al mes, cuando regresamos a Bogotá, descubrí una bolita durante un auto examen, palpándome los senos, y actué rápido. Ahí comenzó todo este proceso en el cual llevo cuatro años y espero continuar muchos años más, si Dios quiere.

Me extirparon dos tumores primero. A los 15 días, tuvieron que extirparme toda la mama y los ganglios, una mastectomía radical. Después comencé mi tratamiento de quimioterapias; fueron 16 quimioterapias. Luego me hicieron el examen para BRCA 1 y 2 y me dio positivo: tengo una mutación genética, que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama y cáncer de ovario.

En el 2016, me tuvieron que extirpar la mama izquierda y en otra operación me sacaron los ovarios y las trompas. Ese año fue terrible: me separé, me caí, me tuvieron que operar otra vez. En total, fueron ocho cirugías. En el 2017, empecé la reconstrucción", señala Lorena Meritano.

Foto embed
Lorena Meritano cáncer - Instagram

El ahora de la actriz

Lorena Meritano sorprendió a sus seguidores luego de compartir una foto donde se ve como quedaron sus senos luego de tatuarse las areolas.

La persona que realizó el tatuaje fue Diego Staropoli, un artista argentino de Mandinga Tattoo, quien tatúa a las mujeres que han sufrido de cáncer de mama totalmente gratis.

Foto embed
Lorena Meritano tatuaje senos - face

Desde entonces, la argentina se ha mantenido firme y sirviendo como ejemplo de fortaleza ante sus fans creando conciencia entre mujeres y hombres de lo fundamental que es acudir periódicamente al doctor a hacerse revisiones.

Actualmente, Lorena Meritano puede decir que está sana y que en el camino de su lucha contra el cáncer fue su fe, así como el cariño del público y sus amigos, que la llevaron a salir victoriosa:

"No se queden solos, pidan ayuda. Hay muchas herramientas y muchos profesionales preparados para acompañarnos a transitar esto. Tengan paciencia y fe, que cambien sus hábitos, porque esto no es ‘¿por qué a mí?’ es ‘¿para qué a mí?’. Uno tiene que pedir ayuda, el cuerpo empieza a gritarnos de algo que no está bien emocional ni psicológicamente".  

En Portada

Marco Antonio Villeda Sandoval es nombrado ministro de Gobernaciónt
Nacionales

Marco Antonio Villeda Sandoval es nombrado ministro de Gobernación

10:58 AM, Oct 17
CSD Municipal confirma lesión de Rudy Muñoz y su tiempo de recuperaciónt
Deportes

CSD Municipal confirma lesión de Rudy Muñoz y su tiempo de recuperación

10:26 AM, Oct 17
Operativos, llamadas y pistas: los avances en la búsqueda de prófugos de Fraijanes IIt
Nacionales

Operativos, llamadas y pistas: los avances en la búsqueda de prófugos de Fraijanes II

10:34 AM, Oct 17
¿Cómo hacerte un autoexamen de mama correctamente?t
Nacionales

¿Cómo hacerte un autoexamen de mama correctamente?

10:05 AM, Oct 17

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad vialLluvias#liganacionalSeguridadredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos