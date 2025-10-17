Lorena Meritano: Su lucha contra el cáncer y senos tatuados

Un diagnóstico de cáncer de seno hace once años le cambió la vida por completo a la actriz Lorena Meritano y la llevó a hacer cambios radicales.
En el proceso, se divorció de su esposo, tuvo que renunciar al sueño de ser madre biológica y regresó a vivir a Argentina, el país natal de Lorena Meritano.
"En el año 2014 me hice un chequeo general. Lo hacía todos los años de manera preventiva. Estaba en un avanzado tratamiento in vitro con mi expareja (el actor venezolano Ernesto Calzadilla).
Al mes, cuando regresamos a Bogotá, descubrí una bolita durante un auto examen, palpándome los senos, y actué rápido. Ahí comenzó todo este proceso en el cual llevo cuatro años y espero continuar muchos años más, si Dios quiere.
Me extirparon dos tumores primero. A los 15 días, tuvieron que extirparme toda la mama y los ganglios, una mastectomía radical. Después comencé mi tratamiento de quimioterapias; fueron 16 quimioterapias. Luego me hicieron el examen para BRCA 1 y 2 y me dio positivo: tengo una mutación genética, que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama y cáncer de ovario.
En el 2016, me tuvieron que extirpar la mama izquierda y en otra operación me sacaron los ovarios y las trompas. Ese año fue terrible: me separé, me caí, me tuvieron que operar otra vez. En total, fueron ocho cirugías. En el 2017, empecé la reconstrucción", señala Lorena Meritano.
El ahora de la actriz
Lorena Meritano sorprendió a sus seguidores luego de compartir una foto donde se ve como quedaron sus senos luego de tatuarse las areolas.
La persona que realizó el tatuaje fue Diego Staropoli, un artista argentino de Mandinga Tattoo, quien tatúa a las mujeres que han sufrido de cáncer de mama totalmente gratis.
Desde entonces, la argentina se ha mantenido firme y sirviendo como ejemplo de fortaleza ante sus fans creando conciencia entre mujeres y hombres de lo fundamental que es acudir periódicamente al doctor a hacerse revisiones.
Actualmente, Lorena Meritano puede decir que está sana y que en el camino de su lucha contra el cáncer fue su fe, así como el cariño del público y sus amigos, que la llevaron a salir victoriosa:
"No se queden solos, pidan ayuda. Hay muchas herramientas y muchos profesionales preparados para acompañarnos a transitar esto. Tengan paciencia y fe, que cambien sus hábitos, porque esto no es ‘¿por qué a mí?’ es ‘¿para qué a mí?’. Uno tiene que pedir ayuda, el cuerpo empieza a gritarnos de algo que no está bien emocional ni psicológicamente".