 Ed Sheeran: Concierto confirmado en Guatemala 2026
Farándula

Ed Sheeran confirma su concierto en Guatemala para 2026

El cantante se presentará por primera vez en el país con su Loop Tour, un concierto que se realizará en el estadio Cementos Progreso.

Ed Sheeran, Instagram
Ed Sheeran / FOTO: Instagram

Ed Sheeran visitará por primera vez el próximo 27 de mayo de 2026 como parte de su gira "Loop Tour", así lo anunció él mismo a través de sus redes sociales.

"Okay sé que ha pasado mucho tiempo, pero finalmente vuelvo a Latinoamérica. Este es el primer lote de espectáculos, volveremos más tarde en el año para hacer ciudades y países que no estamos haciendo en la primera mitad, pero estoy muy muy emocionada de volver. Todas las fechas están en mi página web y detalles para las entradas, ¡nos vemos allí chicos! x", expresó-

Foto embed
Ed Sheeran - Instagram

El reconocido cantautor británico llegará a Guatemala para presentarse en el Estadio Cementos Progreso. La promotora ASA Promotions anunció también los detalles de la venta de entradas.

La preventa arrancará el 27 de octubre de este año y la venta general se iniciará el 30 de octubre a través de los sitios web ticketasa.gt edsheeran.com.  

El anuncio de la llegada de Ed Sheeran a Guatemala ha despertado múltiples reacciones entre el público guatemalteco, que ahora tendrá la oportunidad de presenciar en vivo su particular estilo que fusiona pop, folk, rock y toques de R&B.

Más detalles

Ed Sheeran, autor de éxitos como "Shape of You", "Perfect" y "Bad Habits", ha recorrido el mundo con sus giras internacionales, marcando hitos en distintos continentes.

Por ejemplo, en 2025 se convirtió en el primer artista internacional en presentarse en Bután.

Además, el artista ya había mostrado su conexión con Guatemala al incluir tomas de nuestro país —específicamente de Antigua Guatemala— en su video musical "Put It All On Me".  

Se anticipa que el concierto tendrá una producción de alto nivel acorde con el estilo de Sheeran: escenografía dinámica, temas acústicos mezclados con éxitos globales, y posibilidades de sorpresas dentro de su repertorio.

