 Karely Ruiz genera polémica con imagen íntima de rival
Farándula

Karely Ruiz desata polémica al publicar imagen íntima de su contrincante

La modelo de OnlyFans marcó su debut en el ring tras enfrentarse a Karina García en una pelea de box que se llevó a cabo en Colombia.

Compartir:
Karely Ruiz Karina García, Instagram
Karely Ruiz Karina García / FOTO: Instagram

Karely Ruiz se coronó como la gran ganadora de la pelea estelar en Stream Fighters 4, el evento de boxeo amateur organizado por el streamer colombiano Westcol en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Frente a más de tres millones de espectadores, tanto en vivo como en redes sociales, Karely Ruiz derrotó a la colombiana Karina García por nocaut técnico en el tercer round, en un combate que duró los tres asaltos completos y que generó un furor digital inmediato.

Ahora, una publicación en Instagram desató una nueva polémica entre las influencers Karina García y Karely Ruiz.

Tras la pelea, Karely Ruiz compartió una galería de imágenes del evento. Una de ellas enfocaba las piernas de García en un mal ángulo, ya que se veía celulitis en sus muslos.

Foto embed
Karely Ruiz foto Karina García - Instagram

La publicación generó una oleada de críticas de los seguidores de la colombiana. Karely Ruiz eliminó la galería original y la reposteó sin la fotografía en cuestión.

Karina García optó por responder públicamente a través de sus historias en redes sociales, donde abordó el impacto emocional que le provocó la difusión de la fotografía.

Ella acusó a Karely Ruiz de subir la foto con la intención de hacerla sentir mal. En su reclamo, cuestionó la necesidad de esa acción cuando Ruiz ya había obtenido la victoria en el ring. García afirmó que su corazón es noble y que nunca le ha tirado mala energía a su contrincante, a pesar de las declaraciones previas de Ruiz para el show.

"Si, TENGO CELULITIS he luchado mucho para eliminarla, es algo que he sufrido y es natural. Recuerde que soy mama y mujer. Mujer tú que me estás viendo no te reprimas y no te sientas mal. NO SOMOS PERFECTAS", escribió.

Foto embed
Karina responde a Karely - Instagram

Ella responde

Luego de poner su cuenta privada, Karely Ruiz respondió a los señalamientos en sus historias. Cuestionó la doble moral que percibió en el reclamo.

"Si tú publicas una foto mía, es sin mala intención, pero si yo publico una foto tuya ¿es con mala intención?", expuso la mexicana.

Defendió su acción al afirmar que solo subió una foto en el mismo contexto que Karina, quien había publicado una imagen donde Karely Ruiz aparecía tirada en el piso.

Foto embed
Mensaje Karely Ruiz - Instagram

La ganadora de la pelea negó haber faltado al respeto o iniciado un ataque de "mujer contra mujer". Reveló que a ella tampoco le gustó la foto que Karina subió en su momento, pero decidió no decir nada y mantenerse callada.

Karely Ruiz aseguró que fue respetuosa durante todo el evento y que incluso se preocupó por dar espacio a su contrincante.

Además, mencionó que durante cuatro meses recibió ataques constantes de los fans de Karina, quienes se burlaron de sus piernas. 

En Portada

Video muestra el instante en que bus vuelca en Mixco dejando 30 heridost
Nacionales

Video muestra el instante en que bus vuelca en Mixco dejando 30 heridos

08:49 AM, Oct 22
Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025

09:08 AM, Oct 22
Solo Dios sabe: piloto atribuye a posible falla mecánica el accidente de bus en Mixcot
Nacionales

"Solo Dios sabe": piloto atribuye a posible falla mecánica el accidente de bus en Mixco

08:39 AM, Oct 22
Guatemala gana doble oro en esgrima por equipos en los XII Juegos Centroamericanost
Deportes

Guatemala gana doble oro en esgrima por equipos en los XII Juegos Centroamericanos

09:23 AM, Oct 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialEE.UU.redes socialesJuegos Centroamericanos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos