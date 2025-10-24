Kim Kardashian revela su aneurisma cerebral: ¿qué es?

La empresaria, celebrity y estrella de reality shows de 45 años, Kim Kardashian, ha sorprendido al anunciar públicamente que fue diagnosticada con un pequeño aneurisma cerebral, un hallazgo que compartió en la reciente temporada de su programa The Kardashians.
Según los adelantos del capítulo, aparece sometiéndose a una resonancia magnética y luego le dice a su familia: "Había un pequeño aneurisma".
Durante la secuencia televisiva, Kardashian compartió que los médicos le atribuyeron el aneurisma al elevado nivel de estrés que ha vivido, especialmente vinculado a su mediático divorcio con Kanye West, padre de sus cuatro hijos. "Me dijeron: ‘solo estrés’", relata la empresaria.
Además, ella manifestó que atravesó "la semana más estresante de mi vida" y que muchas de las tensiones derivaron de la necesidad de proteger a sus hijos en medio del proceso de ruptura.
Kim Kardashian saltó a la fama gracias al reality show Keeping Up with the Kardashians y desde entonces se ha convertido en empresaria, influencer, fundadora de la marca de ropa interior y moda SKIMS, y ha incursionado en temas legales, activismo social y medios de comunicación.
Aneurisma cerebral
Un aneurisma cerebral es una dilatación o protuberancia que se forma en la pared de una arteria del cerebro debido a una debilidad de la misma.
La mayoría de los aneurismas no causan síntomas, especialmente si son pequeños y no se rompen. Pero su importancia radica en que, si llegaran a romperse, pueden desencadenar una hemorragia cerebral con efectos graves.
Los factores de riesgo incluyen hipertensión, antecedentes familiares, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, entre otros. Según expertos, aunque el estrés no se considera una causa directa, sí puede contribuir al riesgo al favorecer la hipertensión, que sí es un factor de riesgo.
¿Por qué lo reveló ahora?
La revelación ocurre en el contexto del estreno de la séptima temporada del reality The Kardashians, donde Kim decide hacer público el diagnóstico. El momento es significativo: la apertura de vulnerabilidad de una figura acostumbrada a controlar su imagen mediática.
La revelación médica se conecta con su relato personal de estrés prolongado, la crianza de sus hijos y la separación con West, lo que añade una dimensión emocional al anuncio.
El enfoque de Kim deja claro que el tema no es solo médico, sino que apunta a visibilizar los efectos del estrés, la salud mental y emocional, y cómo estos se entrelazan con la salud física.
¿Qué significa para ella y para el público?
Para Kim Kardashian, declarar públicamente este diagnóstico marca un punto de inflexión: aceptar que la salud requiere atención más allá del éxito empresarial y mediático. Para el público, su testimonio abre una conversación sobre enfermedades que muchas veces pasan desapercibidas, pero que pueden estar presentes incluso en personas con recursos y visibilidad.
Asimismo, refuerza la idea de que el estrés prolongado, la intensidad de la vida pública y las presiones personales pueden tener impactos tangibles en el organismo.
¿Qué debe saberse?
· Un aneurisma cerebral puede pasar años sin síntomas, por lo que muchas veces se detecta de forma casual.
· Si se rompe, los síntomas incluyen dolor de cabeza súbito e intenso, náuseas, pérdida de conciencia, entre otros, y requiere atención médica urgente.
· El diagnóstico y el tratamiento dependen del tamaño, la localización y el estado general del paciente: desde vigilancia hasta intervenciones quirúrgicas o endovasculares.
· Un estilo de vida saludable, control de la presión arterial, evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, y reducir el estrés son medidas recomendadas para prevenir o reducir el riesgo.
La confesión de Kim Kardashian no solo pone su nombre en un titular, sino que pone en foco una enfermedad de la cual mucho se habla poco y cuyos efectos podrían ser graves si no se detecta a tiempo.
