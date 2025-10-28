La Granja VIP: Manola Díez y el Accidente de Su Hijo

La actriz y presentadora de televisión mexicana Manola Díez se ha convertido en tendencia tras revelar, en su participación en el reality La Granja VIP, el desgarrador suceso que marcó la vida de su hijo mayor hace más de una década.
Con voz contenida y emoción evidente, la también concursante aseguró que aquel episodio (cuando su hijo tenía apenas seis años) aún le genera ansiedad, ira y un fuerte impacto emocional.
Díez, de 51 años y originaria de Monterrey, Nuevo León, relató que el accidente ocurrió el 27 de diciembre de 2012, cuando su hijo, al encontrarse bajo el cuidado de su padre en Cancún mientras ella estaba trabajando, manipuló un pequeño cuchillo de cocina para desprender una gelatina.
El cuchillo se clavó en su propio ojo hasta "el fondo", en palabras de la actriz, quien señaló: "me dice: ‘yo me lo saqué solo, me quedé con el ojo en la mano’".
El informe médico no dejó esperanza plena: aunque se logró salvar el globo ocular —el nervio óptico no quedó dañado— el cristalino, la córnea y el iris resultaron severamente afectados. El pronóstico: "posiblemente recupere un veinte por ciento de visión en dos años", fue lo que se le comunicó entonces.
Para Manola Díez, el accidente desató una ola de consecuencias personales: ansiedad intensa, dolor materno y el quiebre de su matrimonio. Según declaró, esa crisis familiar derivada del suceso fue una de las causas principales de su separación del empresario mexicano Roberto López, padre de su hijo.
En La Granja VIP
En el marco de su participación en La Granja VIP, donde convive con otras celebridades bajo condiciones austeras, alejadas del lujo habitual, Manola Díez se mostró más vulnerable que en sus apariciones televisivas habituales. En una dinámica del programa, confesó que el enojo que muchos le atribuyen, es en realidad un escudo para su dolor: "No soy mala... solo escondo mi dolor", dijo.
Esta revelación ha generado una oleada de solidaridad en redes sociales, pero también ha abierto el debate sobre la responsabilidad de los adultos en el cuidado de menores, así como la manera en que los programas de "reality" permiten a los famosos abordar temas íntimos y personales ante una audiencia masiva.
¿Quién es Manola Díez?
Manola Fernández Díez de Pinos, su nombre completo, nació el 28 de junio de 1974 en Monterrey. Al inicio estudió Arquitectura, pero a los 19 años ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de TELEVISA para formarse como actriz.
Durante las décadas de los 90 y 2000, participó en telenovelas como Rebelde, Soñadoras, Clase 406, entre otras.
Actualmente, su presencia en La Granja VIP, formato en el que 16 celebridades viven en una granja y realizan tareas agrícolas, sin comodidades, ha vuelto a poner sobre la mesa su carácter fuerte y su estilo sin filtros, lo que le ha generado tanto seguidores como detractores.
Manola, como una de las participantes, ha protagonizado momentos de tensión dentro del programa: por un lado, enfrentamientos con compañeros; por otro, confesiones íntimas como la del accidente de su hijo.
