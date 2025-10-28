 Topa de Junior Express Confirma Romance con Rulos
Farándula

Topa, de Junior Express, confirma romance con uno de los Rulos

El creador de la famosa serie de Disney Channel compartió un emotivo mensaje para celebrar el cumpleaños de su "compañero de vida".

Topa Junior Express, Instagram
Topa Junior Express / FOTO: Instagram

Topa es una de los artistas más exitosos de Argentina y aunque ha logrado un gran popularidad a nivel latinoamericano, ha sabido llevar su vida privada lejos del ojo público.

El reconocido actor saltó a la fama tras ser el creador y protagonista de la serie infantil Junior Express, que fue transmitido por Disney Channel.

Esto ha provocado que en redes sociales, los fans circulen rumores sobre el supuesto novio del también cantante y animador.

Foto embed
junior express -

Uno de estos rumores se dio en TikTok, donde un usuario compartió un video, que ha alcanzado casi 12 millones de reproducciones, señalando que la pareja de Diego Topa es Hugo Rodríguez, el actor que le dio vida a 'Rulo Carlos' en Junior Express.

El rumor quedó confirmado luego de que Topa publicara una emotiva felicitación en su cuenta de Instagram para celebrar el cumpleaños del actor, a quien llamó "compañero de vida".

"¡Feliz Cumple @hugorodriguezok ! ???. Para mi compañero de vida. El que está en todos los momentos ahí cerquita cuidándome y dándome todo su amor. Sos todo lo que soñé. Que tengas un año lleno de sueños cumplidos, te mereces todo lo que está por venir. Que sea un año mágico ✨. Te amo con todo mi corazón ❤️. escribió.  

El amor del actor

Diego Topa abrió su corazón en una entrevista televisiva con Luis Novaresio y contó detalles de su vida privada, principalmente de su pareja, con quien trajo al mundo a su primogénita, Mitaí, de cuatro años.

En diálogo con el conductor de Debo Decir (América, domingos a las 22), el animador infantil contó que están "hace muchos años" y tomaron juntos la decisión de convertirse en padres mediante el método de subrogación de vientre.

"No estoy solo, estoy en pareja hace muchos años ya. Y somos papás los dos. Fuimos los dos a Estados Unidos a subrogar. Es un tratamiento largo, de mucha emoción y de mucho amor", señaló.

Foto embed
Diego Topa y su hija - Instagram

Además, dijo que está "súper feliz de poder expandir el amor" con Mitaí. "La pandemia nos hizo estar mucho más unidos todavía. A mí me agarró sin grabar programas de televisión, sin hacer shows, así que estuvimos dos años metidos con ella a full", reconoció Topa en otro tramo el programa.

El programa infantil 'Junior Express' ha dejado una huella imborrable en el corazón de los niños. Fue una popular serie de televisión infantil Argentina que se estrenó el 30 de noviembre de 2013 en el canal Disney Junior y terminó emisiones en 2019.

