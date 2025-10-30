 Paola Menegazzo: Impactante Cambio Tras Perder 60 Libras
Farándula

La cantante guatemalteca Paola Menegazzo muestra increíble cambio tras perder 60 libras

La vocalista de "Sunday Funday" comparte su impactante transformación luego de perder el peso que ganó con sus embarazos.

Paola Menegazzo, Instagram
Paola Menegazzo / FOTO: Instagram

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante guatemalteca Paola Menegazzo ha compartido imágenes de su drástica transformación física.

Hace algunos años, Paola Menegazzo le dio un giro de 180 grados a su vida para mejorar su estilo de vida y su figura logrando perder más de 40 libras.

"Nunca fui flaca ni gorda, ni tampoco fue sana mi alimentación. Decidí cambiar porque mi ropa no me quedaba, incluso no fui a una boda porque no me cerraban los vestidos", revela en ese entonces la artista.

Sin embargo,  la vida la vocalista de "Sunday Funday" cambió cuando se convirtió en mamá y de nuevo ganó un poco más del peso que había perdido.

Eso no la detuvo; pues tras tener a su segundo hijo, en septiembre de 2024, se propuso regresar al cuerpo que tenía antes de ser mamá y poco a poco lo está logrando.

En una emotiva publicación, Paola Menegazzo compartió los detalles de su proceso de transformación de su primer embarazo, donde había ganado 60 libras.

"Hace 2 años comencé mi viaje de pérdida de peso postparto ?? abrumada, frustrada, no feliz con mi cuerpo después de ganar 60 libras durante mi embarazo, me sentí atrapada; no me reconocí en el espejo. Me llevó lágrimas, sudor y MUCHO tiempo y paciencia. Pero aquí estoy dos años después, agradecida con mi viejo yo por nunca darme por vencida (aún duro allí donde veces casi lo hice) aprendí a darme prioridad en mi vida ??? y te invito a hacer lo mismo.

Deberías ser la máxima prioridad en tu lista diaria de cosas por hacer ? empieza a amarte un poco más ❤️?? y sigue adelante, ¡no hay línea de meta! El clichè es real: haz que sea un ESTILO DE VIDA ❤️Estoy aquí para ayudar ?#healthylifestyle", escribió.

En sus palabras

Paola Menegazzo empezó a comer más sano, a hacer ejercicios todos los días y además, se alejó de las bebidas alcohólicas, que le habían ayudado a subir de peso.

Gracias a Instagram y Pinterest encontró comidas saludables que podía hacer.

"Como no tenía mucho dinero, lo único que hice fue gastar en un cable HDMI y conectar mi compu al televisor y buscar videos de YouTube", reveló.

Foto embed
Paola Menegazzo - Instagram
Foto embed
Paola Menegazzo - Instagram
Foto embed
Paola Menegazzo - Instagram

"Busqué algunos de 'full body workout' y los famosos HIT. Me suscribí a muchas páginas y empecé a hacer de 40 a 50 minutos de ejercicios al día".

"Lo que más me ayudó fue comer de 5 a 6 veces al día, en las mismas horas, dormir mis 8 horas". "Fue difícil, pero en dos meses bajé 43 libras".

"Me quité todos los carbohidratos no necesarios, como las pastas, y cero comida rápida. Consumo bastante pollo, pescado, las buenas grasas y mucha fruta y vegetales".

