 Sarah Paulson Impacta a Kim Kardashian con su Talento
Farándula

Sarah Paulson sorprende a Kim Kardashian tocando sus atributos

La actriz, muy cariñosa, no paró de darle palmadas en el trasero de Kim cuando las coprotagonistas de "All's Fair" asistieron a la proyección de su próxima serie.

Kim Kardashian, Instagram
Kim Kardashian / FOTO: Instagram

La noche del miércoles, Sarah Paulson, Kim Kardashian y el elenco de "All's Fair" salieron a celebrar el próximo estreno del drama legal creado por Ryan Murphy con una fiesta organizada en el Hotel Whitby de la ciudad de Nueva York.

Se desató un frenesí mediático a las afueras del hotel cuando enjambres de fotógrafos intentaron llamar la atención de Kim Kardashian, como se puede ver en un vídeo obtenido por TMZ .  

Al ver a los fotógrafos, la cariñosa Sarah Paulson no pudo evitar darle palmadas en el trasero a Kim Kardashian en un momento divertido.

La estrella de reality convertida en magnate de la belleza, Kim Kardashian, sonrió y posó para los flashes de las cámaras hasta que Paulson y sus otras compañeras de reparto, Naomi Watts y Niecy Nash, hicieron movimientos para que el grupo entrara.

Paulson, de 50 años, soló el brazo de Kim y golpeó repetidamente su trasero antes de apretarlo con fuerza. La empresaria restó importancia a las palmaditas juguetonas mientras ambos volvían a entrelazar sus brazos y se dirigían al vestíbulo.

Por su parte, el resto del elenco —Naomi Watts, Niecy Nash, Teyana Taylor y Ryan Murphy— reían y disfrutaban del encuentro.

¿De qué trata?

La serie se estrenará el 4 de noviembre con tres episodios disponibles en Hulu y Disney+. Los nuevos episodios se estrenarán semanalmente los jueves.

El programa está protagonizado por Kim Kardashian como Allura Grant, Naomi Watts como Liberty Ronson, Niecy Nash-Betts como Emerald Greene, Teyana Taylor como Milan, Sarah Paulson como Carrington Lane y Glenn Close como Dina Standish.

La sinopsis de la serie dice: "Un equipo de abogadas especializadas en divorcios abandona un bufete dominado por hombres para abrir su propio despacho de gran prestigio. Audaces, brillantes y emocionalmente complejas, se enfrentan a rupturas dolorosas, secretos escandalosos y alianzas cambiantes, tanto en los tribunales como dentro de su propio grupo.

En un mundo donde el dinero lo es todo y el amor es un campo de batalla, estas mujeres no solo siguen las reglas del juego, sino que lo transforman".

