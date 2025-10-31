 Gomita muestra su nuevo físico tras 15 cirugías estéticas
Gomita presume su nuevo físico tras 15 cirugías

Luciendo un sexy body, la influencer mexicana compartió una sesión de fotos donde presume su nueva imagen dejando ver una silueta estilizada, resultado de los múltiples procedimientos estéticos.

Gomita / FOTO: Instagram

La creadora de contenido Araceli Ordaz, conocida como Gomita, volvió a generar conversación en plataformas digitales después de publicar una serie de fotografías en su perfil oficial de Instagram.

Gomita sorprendió a sus seguidores al compartir una sesión de fotos donde presume de su nueva imagen tras 15 cirugías estéticas.

En la imagen, la joven influencer aparece posando sobre el suelo con un body negro de manga larga y zapatillas de tacón en el mismo tono. Lleva el cabello suelto, con flequillo y ondas suaves.

" No hay nada más sexy que la confianza✨?", frase que complementa la intención estética del retrato.

Gomita - Instagram

En la imagen, se aprecia una silueta estilizada, resultado de los procedimientos estéticos que ha mencionado públicamente.

Su maquillaje es marcado en ojos y labios, dando protagonismo a sus rasgos faciales. La publicación provocó que cientos de internautas se reunieran en la caja de comentarios para reaccionar a su nueva apariencia.

Mientras algunos usuarios aplaudieron el resultado de los procedimientos estéticos, otros cuestionaron el uso de intervenciones quirúrgicas para alcanzar dicha imagen.

¿Qué se ha hecho?

Gomita reveló en una reciente entrevista que se ha sometido a un total de 15 cirugías estéticas. Su apertura al hablar del tema apunta tanto a su evolución personal como a un mensaje de advertencia sobre los riesgos de la intervención estética.

Ella comenzó su trayectoria estética a los 18 años, con un aumento de senos y liposucción que marcaron su salto a la fama.

Gomita - Instagram

Reconoce que, aunque en su momento estas intervenciones aumentaron su autoestima y popularidad, hoy critica el impacto físico y emocional de tantas intervenciones.

Gomita detalló la lista completa de procedimientos a los que se ha sometido, entre los que destacan:

  • Rinoplastias (tres veces): la primera para corregir el resultado, la segunda tras un accidente y una tercera para reparar el daño.
  • Implantes de senos (410 g cada uno, talla 36C).
  • Bichectomía y mentoplastia para afinar el rostro.
  • Liposucciones múltiples, incluyendo cara, piernas, brazos, abdomen y espalda, acompañadas de técnicas como escultura corporal.
  • Implantes de glúteos seguidos de una lipotransferencia para lograr un aspecto más natural.

Además, se realizó una cirugía bariátrica (bypass gástrico) en 2022, logrando una pérdida de peso significativa.

