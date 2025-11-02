Amy Schumer revela impresionante figura tras usar Mounjaro

Amy Schumer ha protagonizado recientemente una conversación abierta sobre su proceso de pérdida de peso, en el que ha advertido que no todo es glamour y ha destacado lo que realmente está sucediendo detrás de cámaras.
En una serie de declaraciones en redes sociales y entrevistas, Amy Schumer explicó que tras una experiencia difícil con otro medicamento, optó por Mounjaro (tirzepatida) y que los resultados, junto a otros cambios en su salud, han sido mucho más positivos, tanto física como emocionalmente
La actriz de 44 años sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una serie de fotografías donde mostró su figura más delgada, resultado de su tratamiento con Mounjaro, un medicamento que originalmente fue desarrollado para tratar la diabetes tipo 2, pero que también se ha popularizado por su eficacia para bajar de peso.
En las imágenes publicadas, Amy Schumer posó en diferentes atuendos: primero con un vestido de seda rosa y luego con un conjunto blanco y negro con un escote pronunciado, con el que lució unas piernas notablemente más delgadas.
"Me siento fuerte y me gusto yo mismo. Estoy disfrutando mi aspecto, pero todo se trata de cómo te sientes. Estoy muy agradecida de estar libre de dolor gracias a mi entrenador @mona.t.dpt en @reload.pt que me ha ayudado a fortalecer desde mi cirugía de espalda y @seckinmd por levantar toda la endometriosis de mi cuerpo", escribó.
En sus palabras
Amy Schumer contó que años atrás usó medicamentos como Ozempic y Wegovy para perder peso, pero que la experiencia no fue buena.
"Fue horrible... estaba vomitando, no podía levantar la cabeza de la almohada. Entonces ¿de qué sirve?" dijo en referencia a Wegovy.
Ella atribuye parte del malestar a que posee el gen GDF15, "que me hace extremadamente propensa a náuseas", lo cual agravó los efectos secundarios para ella.
A diferencia de esas experiencias, sobre Mounjaro la actriz comentó:
"Estoy teniendo una muy buena experiencia con Mounjaro... mis síntomas de perimenopausia han desaparecido, mi cabello está más lleno, mi piel mejor, tengo más energía."
Según se ha revelado, la actriz habría perdido más 40 libras (unos 22 kilos) en los últimos meses. Durante un discurso en la ceremonia de Glamour UK Mujeres del Año en 2015, Amy Schumer declaró que pesaba alrededor de 72 kilos, y en 2022 compartió que su peso era de 77 kilos.
Ahora, con su nueva rutina y el uso de Mounjaro, su peso estimado ronda los 59 kilos, con una cintura de aproximadamente 71 centímetros.