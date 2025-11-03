Rapero Baby Uiie Asesinado: Video del Intento de Reanimación

El mundo del hip hop está de luto tras darse a conocer que Jabari Henley, conocido artísticamente como Baby Uiie, perdió la vida trágicamente la noche de Halloween en Los Ángeles, California.
De acuerdo con reportes del Los Ángeles Police Department (LAPD), el ataque sucedió alrededor de las 11:00 p.m. en el cruce de 69th Street con Figueroa Street, frente a una tienda de tabaco muy concurrida el pasado 31 de octubre de 2025.
En los videos difundidos en redes sociales, se observa a un oficial del LAPD practicándole maniobras de reanimación desesperadamente, para salvarle la vida, mientras llegaban los paramédicos.
Sin embargo, las heridas provocadas por los impactos de bala resultaron mortales e irreversibles, por lo que el artista fue declarado muerto en el lugar.
Tras el ataque, un video grabado por testigos comenzó a circular en redes sociales. En él se observa a los paramédicos intentando reanimar a Jabari con RCP mientras los presentes observan consternados.
Las imágenes muestran la desesperación de quienes presenciaron el tiroteo, así como la rápida intervención de los servicios de emergencia.
¿Quién era él?
Jabari Henley tenía 34 años y estaba en proceso de consolidarse como rapero independiente en el sur de California. Su talento lo llevó a colaborar con artistas como HoodRich Pablo Juan y Kenny Beats, destacando en canciones como "Hood".
Era hijo de Eugene "Big U" Henley, exlíder de la pandilla Rollin’ 60s y una figura influyente en la industria del hip hop de Los Ángeles. Su padre se encuentra en prisión por los delitos de fraude, extorsión fiscal, malversación de fondos, entre otros.
Baby Uiie compartía la música y la vida urbana con su padre, aunque mantenía su propio camino artístico.
Por ahora, la identidad del agresor no ha sido confirmada. Las autoridades mantienen abierta la investigación y no han revelado detalles sobre posibles móviles. Algunos medios especulan sobre vínculos con conflictos de pandillas, pero no hay evidencia que lo respalde oficialmente.
Fuentes cercanas indicaron que Baby Uiie podría haber conocido a su atacante. Sin embargo, las autoridades no descartan ninguna línea de investigación y están revisando tanto su entorno personal como profesional.