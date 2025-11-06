 Kathy Griffin luce bikini por primera vez en televisión
Farándula

Kathy Griffin se muestra en bikini por primera vez frente a la televisión

La famosa presentadora lució su abdomen tonificado y sin celulitis al ponerse un bikini rojo mientras celebraba su 65 cumpleaños en el programa de Sherri Shepherd.

Compartir:
Kathy Griffin, Facebook
Kathy Griffin / FOTO: Facebook

Kathy Griffin se quitó la ropa hasta quedarse en bikini en su 65 cumpleaños durante una aparición en un programa de entrevistas de televisión.

La legendaria comediante, que recientemente mostró su "nuevo rostro" tras su tercera cirugía de estiramiento facial, se desnudó hasta quedar en bikini durante su aparición en The Sherri Shepherd Show.

Foto embed
Kathy Griffin - Instagram

Kathy Griffin se pavoneó en el escenario para deleite del público, antes de darse la vuelta y decirles que les estaba mostrando su "celulitis". 

"¡Chica, ¿qué dices?", exclamó la presentadora Sherri Shepherd , a lo que Kathy respondió con ironía: "No tengo vergüenza". 

Pero Kathy Griffin no solo fue atrevida al mostrar su cuerpo ante una audiencia televisiva en directo, ya que también compartió que estaba buscando el amor de nuevo después de solicitar el divorcio de Randy Bick tras tres años de matrimonio en 2023. 

"Uso cuatro aplicaciones", admitió. "Estoy en Raya, Hinge, Bumble y una que se llama Elite Singles. Ni siquiera sé qué significa, solo me gusta el nombre".

Y tan pronto como entró en una de las aplicaciones inmediatamente la emparejaron con John Mayer , de quien Kathy bromeó diciendo que "tiene mucha experiencia" en lo que a citas se refiere. 

Nueva cirugía

La sorprendente aparición de Kathy Griffin en el programa de Sherri se produjo después de que revelara en agosto que se había sometido a un tercer estiramiento facial , explicando que era "muy vanidosa" por querer la cirugía.

Su confesión se produjo durante el episodio del 5 de agosto de su podcast Talk Your Head Off .  

"Es mi tercera", dijo. "¡Ya sé que es muy vanidosa! Soy muy vanidosa sin razón. Nadie ha ido a un programa de Kathy Griffin para ver su rostro hermoso y juvenil", dijo, añadiendo que el procedimiento fue realizado por el Dr. Ben Talei , cirujano plástico de celebridades con sede en Beverly Hills, California .

Kathy Griffin reveló que su cirugía plástica también incluyó una blefaroplastia (cirugía de párpados superiores), con una sutura en el párpado inferior para realzar el ángulo externo de los ojos. Griffin también comentó que se había realizado algún retoque en el mentón.

"Tengo un punto en la barbilla, que probablemente no verás a menos que estés debajo de mí, pero no en ese sentido", bromeó.

En Portada

Fiscalía de Extinción de Dominio allana inmueble vinculado a Giammatteit
Nacionales

Fiscalía de Extinción de Dominio allana inmueble vinculado a Giammattei

10:48 AM, Nov 06
Aaron Herrera se suma a los trabajos de Selección Nacional t
Deportes

Aaron Herrera se suma a los trabajos de Selección Nacional

10:11 AM, Nov 06
Tráiler colisiona contra vivienda en Sololát
Nacionales

Tráiler colisiona contra vivienda en Sololá

10:02 AM, Nov 06
Filtran video que confirmaría el amor entre Yolanda Andrade y Verónica Castrot
Farándula

Filtran video que confirmaría el amor entre Yolanda Andrade y Verónica Castro

10:25 AM, Nov 06

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuate#liganacionalReal MadridFutbol Guatemaltecovideo viral
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos