Kathy Griffin luce bikini por primera vez en televisión

Kathy Griffin se quitó la ropa hasta quedarse en bikini en su 65 cumpleaños durante una aparición en un programa de entrevistas de televisión.
La legendaria comediante, que recientemente mostró su "nuevo rostro" tras su tercera cirugía de estiramiento facial, se desnudó hasta quedar en bikini durante su aparición en The Sherri Shepherd Show.
Kathy Griffin se pavoneó en el escenario para deleite del público, antes de darse la vuelta y decirles que les estaba mostrando su "celulitis".
"¡Chica, ¿qué dices?", exclamó la presentadora Sherri Shepherd , a lo que Kathy respondió con ironía: "No tengo vergüenza".
Pero Kathy Griffin no solo fue atrevida al mostrar su cuerpo ante una audiencia televisiva en directo, ya que también compartió que estaba buscando el amor de nuevo después de solicitar el divorcio de Randy Bick tras tres años de matrimonio en 2023.
"Uso cuatro aplicaciones", admitió. "Estoy en Raya, Hinge, Bumble y una que se llama Elite Singles. Ni siquiera sé qué significa, solo me gusta el nombre".
Y tan pronto como entró en una de las aplicaciones inmediatamente la emparejaron con John Mayer , de quien Kathy bromeó diciendo que "tiene mucha experiencia" en lo que a citas se refiere.
Nueva cirugía
La sorprendente aparición de Kathy Griffin en el programa de Sherri se produjo después de que revelara en agosto que se había sometido a un tercer estiramiento facial , explicando que era "muy vanidosa" por querer la cirugía.
Su confesión se produjo durante el episodio del 5 de agosto de su podcast Talk Your Head Off .
"Es mi tercera", dijo. "¡Ya sé que es muy vanidosa! Soy muy vanidosa sin razón. Nadie ha ido a un programa de Kathy Griffin para ver su rostro hermoso y juvenil", dijo, añadiendo que el procedimiento fue realizado por el Dr. Ben Talei , cirujano plástico de celebridades con sede en Beverly Hills, California .
Kathy Griffin reveló que su cirugía plástica también incluyó una blefaroplastia (cirugía de párpados superiores), con una sutura en el párpado inferior para realzar el ángulo externo de los ojos. Griffin también comentó que se había realizado algún retoque en el mentón.
"Tengo un punto en la barbilla, que probablemente no verás a menos que estés debajo de mí, pero no en ese sentido", bromeó.