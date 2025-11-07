 Jessica Simpson revela su rostro transformado para 'All's Fair'
Jessica Simpson muestra su desfigurado rostro a para su papel en All's Fair

La cantante interpretará a una paciente con una cirugía plástica fallida y reveló cuánto tiempo le llevó lograr el mal aspecto de su personaje.

Jessica Simpson, Facebook
Jessica Simpson / FOTO: Facebook

¿Qué le pasó a la cara de Jessica Simpson? Fue la pregunta que decenas de usuarios hicieron luego de ver su extraño look para interpretar su personaje en la serie de Ryan Murphy, All's Fair. 

La cantante  comparte pantalla con un elenco lleno de energía de "femme fatale" que incluye a Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts y Sarah Paulson.

Jessica Simpson interpreta a una mujer llamada LeAnn que busca venganza legal después de que su exmarido la presionara para someterse a cirugía plástica que terminó por desfigurarla. 

Después de revelar el resultado de su desastrosa cirugía plástica para su papel, Jessica Simpson detalló cuánto tiempo le llevó lograr el mal aspecto de su personaje con su característico bótox

"Se necesitó un equipo increíble", expresó Jessica emocionada en una publicación de Instagram del 5 de noviembre , "¡y seis horas con prótesis!) para darle vida para #AllsFair de @hulu y wow... ¡qué experiencia!", escribió.

Foto embed
Jessica Simpson rostro - Instagram
Foto embed
Jessica Simpson - Instagram

En efecto, el aspecto de Jessica Simpson incluía mejillas hinchadas, una prótesis nasal, ojos hundidos y labios desproporcionadamente grandes.

Y si bien su transformación estética fue para peor, Jessica recalcó lo agradecida que estaba de tener la oportunidad de incursionar en la actuación con este papel. 

"Nunca antes nadie me había dado la oportunidad de hacer algo así, y me encantó", exclamó emocionada. "Espero que todos puedan ver el corazón y la fortaleza de Lee-Ann tanto como yo los sentí".

Agradecimiento

Jessica Simpson destacó su gratitud hacia Ryan, así como hacia el director Anthony Hemingway y las productoras ejecutivas Kim Kardashian y Kris Jenner , y agregó: "Me permitieron sumergirme en un personaje con verdadera profundidad y emoción".

Jessica Simpson a punto de enseñar de más con candente escote

La cantante sorprendió en el estreno de la serie “All’s Fair” con ajustado vestido de látex cuyo abertura llegaba casi al ombligo.

Antes del estreno de la nueva serie de Hulu en la plataforma,  admitió estar impresionada con su capacidad para encarnar al personaje. 

"Ni siquiera sabía que podía hacerlo", admitió la actriz de 45 años a Entertainment Tonight durante el estreno de la serie el 16 de octubre.

"Llevo mucho tiempo sin actuar y normalmente interpreto a la rubia despistada, pero esta vez me muestro muy vulnerable. Es muy emotivo". 

Jessica Simpson señala que se sorprendió incluso a sí misma con su habilidad en el set. "No sabía que podía llorar a voluntad, y de alguna manera lo hice", comentó. "Así que me sorprendí a mí misma. Y luego me volví completamente loca. Van a ver una faceta totalmente nueva de mí".

