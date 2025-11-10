Ricardo Arjona emociona con tierno video de su nieta

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona sorprendió y conmovió a sus seguidores al publicar un breve video en su cuenta oficial de Instagram en el que aparece junto a su nieta, un momento íntimo que resalta la faceta de abuelo del artista.
En la publicación, Ricardo Arjona aparece en el escenario del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, durante su residencia Lo que el Seco no dijo, mientras su nieta, vestida con una prenda alusiva a la gira, se acerca sonriente. El mensaje que acompaña el video:
"La vida es bella" resaltó el sentimiento de gratitud y emoción del artista.
Hace poco, Ricardo Arjona confirmó que se había convertido en abuelo por primera vez: su hijo Ricardo Arjona Jr. y su pareja, Jannelle González, fueron los protagonistas de la noticia.
La visita de la pequeña al concierto y su aparición junto a su abuelo representan un momento de unión personal y profesional para Arjona, quien compagina su intensa actividad artística con esta nueva realidad familiar.
Más allá del artista de escenarios y letras memorables, el intérprete de "Mujeres" muestra una faceta humana que genera cercanía con sus seguidores.
Celebración
Hace unos meses, Ricardo Arjona Jr. compartió unas imágenes donde aparece junto a una bebé recién nacida, sin especificar nada.
El joven productor, quien trabaja junto a su famoso papá en el sello Metamorfosis, se convirtió en padre de Olivia en marzo pasado.
Fue en el Día del Padre cuando se confirmó la noticia, pues Ricardo Arjona Torres recibió mensajes de Janelle Gonzalez, su pareja y madre de su hija y también de su hermana Adria Arjona.
En 1988 durante su paso por Argentina, Ricardo Arjona conoció a la puertorriqueña Leslie Torres con quien inicia un romance que incluso supera la separación geográfica de la pareja cuando Arjona decide quedarse en México, país donde vivió algunos años de su vida.
Leslie ocasionalmente lo visitaba, hasta que en 1992 se casaron en Las Vegas de forma improvisada.
Ese mismo año en que se casaron nace Adria Arjona, la primera hija de este matrimonio (actualmente una prometedora actriz en la televisión estadounidense y en el cine) y dos años más tarde en 1994 nace Ricardo Arjona Jr., su segundo hijo.