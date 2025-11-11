Angélica Vale y la Infidelidad: El Hombre Detrás del Escándalo

Angélica Vale y Otto Padrón son el blanco de todas las miradas luego de que se confirmara que el empresario le pidió el divorcio a la actriz.
La situación ha tomado por sorpresa a sus seguidores y ahora se alimentan los rumores de que una infidelidad de la conductora habría sido la causa del final de su relación.
Según las filtraciones el matrimonio se habría acabado por una supuesta infidelidad, motivo por el cual sería Otto quien metió la demanda de divorcio para solicitar la patria potestad compartida de los hijos que tienen en común.
De acuerdo con la influencer Chamonic, Angélica Vale tendría una relación desde hace un año con un bailarín de la obra Vaselina, en la que ella participó y compartió créditos con Erik Rubín y María León.
"Según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de vaselina, recordemos que ella estuvo pasando mucho tiempo en México, grabando un programa de televisión más aparte estuvo en la obra vaselina..., según por eso el Sr. Otto decidió irse de la casa y tramitar el divorcio y en el divorcio se pide no divulgar lo que sucedió", señaló Chamonic en las redes sociales.
Ella rompe el silencio
Luego de que el periodista Javier Ceriani diera a conocer la noticia de la demanda de divorcio, Angélica Rivera emitió un mensaje en su programa de radio en el que confirmó que la separación y el divorcio es real, ya que están separados desde el pasado mes de abril.
La también comediante no dio detalles sobre los motivos del divorcio, pero señaló que está tratando de tener una relación amistosa con Otto Padrón por el bien de sus hijos.
Señaló que ella no sabía que la demanda de divorcio la iba a meter su exesposo a unos días de su cumpleaños, pidió a los medios paciencia para que la dejen celebrar su cumpleaños este 11 de noviembre y después de eso prometió dar todas las entrevistas porque dice que ella no tiene nada que ocultar.