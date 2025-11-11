Video filtrado: Cristian Castro con otra mujer sorprendiendo

Cristian Castro no deja de estar en el centro de la atención y esta vez todo podría jugar en su contra luego de que se filtraran unas imágenes con una mujer que no es su novia.
El cantante mexicano y la cordobesa Mariela Sánchez habían anunciado su compromiso y estaban alistando boda para febrero de 2026, y todo indica que están ahora al borde del quiebre.
Recientemente, diversos medios argentinos han sacado a la luz un video de Cristian Castro caminando por Mendoza, Argentina, en compañía de una mujer misteriosa y otro hombre que pareciera trabajar con él.
Según reportes, dicha mujer formaría parte del club de fans del artista y habría viajado desde Córdoba con "muchas valijas", lo que podría interpretarse como que la chica en cuestión planea mudarse definitivamente o, al menos, quedarse por un buen tiempo.
Por su parte, Cristian Castro no ha mencionado nada sobre este asunto; sin embargo, Mariela declaró ante la prensa local que se estaba enterando del video por los medios y se sentía muy triste.
También dejó ver que el intérprete de ‘Azul’ no ha regresado a la casa que comparten desde hace varios días. Para muchos, esta es la prueba fehaciente que confirmaría que terminaron definitivamente o, al menos, están lidiando con una fuerte crisis.
"La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por ustedes. Estoy muy triste. Tengo la misma información que ustedes de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días", dijo.
La pareja había anunciado oficialmente que su enlace matrimonial sería el 2 de febrero de 2026 en Villa Carlos Paz, Argentina.
Su historia de amor
Cristian Castro y Mariela Sánchez se conocieron en 2023 a través de las redes sociales. Tras un tiempo de convivencia y de conocerse, iniciaron su romance a finales de ese año.
La primera vez que se separaron fue en enero de 2024. Se reconciliaron a las pocas semanas, afirmando que eran muy felices. La paz no duró mucho, pues después volvieron a separarse. En mayo regresaron nuevamente, pero se separaron otra vez al poco tiempo.
En aquel entonces, surgieron audios en los que ella, entre otras cosas, lo criticaba por "oler mal" y hasta hablaba mal de los mexicanos y de la misma Verónica Castro y Yuri.
La mujer se disculpó después, señalando que nunca había sido su intención expresarse de esa forma.
En agosto de 2024, y luego de que él tuviera algunas relaciones breves, se reencontraron de nuevo y se reconciliaron. Todo parecía ir bien e incluso anunciaron que se casarían a principios de 2026.