Gaby Moreno brilla en homenaje a Raphael en Latin Grammy

El legendario Raphael fue reconocido en una de las veladas más emotivas del Latin Grammy, donde artistas de distintas generaciones, entre ellas la guatemalteca Gaby Moreno, se reunieron para rendir tributo a su legado de más de seis décadas.
La gala celebró su voz, carisma e influencia en la música en español a nivel mundial.
Raphael de España, ícono de la música latina a nivel mundial, este año fue nombrado como Persona del Año 2025 de la Academia Latina de la Grabación.
Junto al grupo musical español Café Quijano, Gaby Moreno subió al escenario para interpretar la canción "Qué tal te va sin mí", un éxito de Raphael al que añadieron matices de bolero, llevando a la audiencia a disfrutar del tema musical de una manera diferente.
Uno de los momentos más aplaudidos fue la aparición de Raphael en el escenario, interpretando un medley de "Que sabe nadie", "Mi gran noche" y "Como yo te amo", reafirmando su vigencia y maestría sobre el escenario.
Fue el cierre perfecto para una gala que combinó nostalgia, talento y celebración.
Emotivo homenaje
Enrique Bunbury abrió la gala con una potente versión de "Yo Soy Aquél", antes de unirse a Carín León para un medley de "Toca Madera" y "Ahora", tema que compuso especialmente en honor al legendario intérprete.
La actuación de David Bisbal fue, sin dudas, una de las más celebradas de la noche: logró emocionar al propio Divo de Linares con una interpretación sentida de "Como yo te amo".
"Es un ejemplo a seguir", afirmó Bisbal, al destacar la estabilidad emocional y familiar que ha acompañado al artista a lo largo de su vida. "Esa base le permite cantar con pasión, con tranquilidad y con felicidad", agregó.
También resaltó el vínculo personal que los une: "Haberlo tenido como amigo ha supuesto mucho para mí, tanto en lo musical como en lo personal".
Sobre su participación en la gala, Bisbal confesó que esperaba vivirla con intensidad: "De esta noche quiero emocionarme, divertirme, abrazar a Raphael, abrazar a Natalia y disfrutar de un momento único que no volverá a repetirse".
A lo largo de la noche, artistas como Aitana, Kany García, Pepe Aguilar, Elena Rose y Fito Páez demostraron cómo las canciones de Raphael han trascendido generaciones y fronteras.