Bailarín de Angélica Vale: Foto que revela posible infidelidad

Angélica Vale y Otto Padrón son el blanco de todas las miradas luego de que se confirmara que el empresario le pidió el divorcio a la actriz.
La situación ha tomado por sorpresa a sus seguidores y ahora se alimentan los rumores de que una infidelidad de la conductora habría sido la causa del final de su relación.
Según las filtraciones el matrimonio se habría acabado por una supuesta infidelidad, motivo por el cual sería Otto quien metió la demanda de divorcio para solicitar la patria potestad compartida de los hijos que tienen en común.
La creadora de contenido Chamonic aseguró que la separación podría estar relacionada con una supuesta infidelidad de Angélica Vale con un bailarín de la obra 'Vaselina’.
"A mí no me crean, pero según San Lucas y según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de ‘Vaselina’", afirmó la influencer.
Ahora, la cuenta de X ‘La Tía Sandra’ profundizó en la versión y señaló que el presunto tercero en discordia sería Julio Ramírez, a quien Angélica Vale habría conocido durante la producción teatral en 2023.
Según esta fuente, Ramírez habría tenido previamente una relación con María León y fue integrado por la propia actriz al programa ‘Las Angélicas’. También habría aparecido en ‘Juego de Voces’, e incluso ambos habrían viajado juntos a Puerto Rico.
Más detalles
El comunicador Javier Ceriani fue quien reveló en su programa de YouTube los detalles de la demanda de divorcio, donde explicó que los documentos habrían sido presentados pocos días antes del cumpleaños número 50 de Angélica Vale.
Lo que más sorprendió fue el momento en que ella se enteró: en plena transmisión en vivo, generando incredulidad entre sus seguidores y una avalancha de comentarios en redes sociales.
De acuerdo con la documentación divulgada, la causa del divorcio se atribuye a "diferencias irreconciliables". Además, Otto Padrón solicitó custodia compartida, permiso para viajar al extranjero sin restricciones y que Angélica Vale cubra los gastos legales del proceso.
"Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo, desafortunadamente, se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de 14 años.
A veces, detrás de las risas se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre", expresó la actriz en su cuenta de Instagram.