Disney lanza primer adelanto del live action de Moana

Disney presenta el primer adelanto de live action de Moana

Catherine Laga»aia, una talentosa actriz de 17 años de Sídney, Australia, toma el rol principal como Moana y Dwayne Johnson regresa como el carismático Maui, el semidiós engreído y poderoso.

Moana, Instagram
Moana / FOTO: Instagram

Este lunes, Disney sorprendió a sus seguidores al el lanzar el primer tráiler oficial del live-action de Moana, una de sus franquicias más exitosas de los últimos años.  

El live-action de Moana mantiene fielmente la esencia de la historia original, pero con un toque realista y cinematográfico que la hace aún más inmersiva. 

La trama sigue a Moana, la hija del jefe de la isla de Motunui, quien responde al llamado del océano para embarcarse en una odisea más allá del arrecife. 

Acompañada por el semidiós Maui, Moana emprenderá un viaje inolvidable para restaurar la prosperidad a su pueblo, descubriendo su propia identidad en el proceso. 

El tráiler revela escenas espectaculares de navegación en aguas turbulentas, encuentros con criaturas míticas y efectos visuales que se espera, hagan justicia a la animación que cautivó a los fans de la animada.

La historia, reconocida mundialmente desde su estreno animado, regresa a la pantalla en formato de acción real bajo la dirección de Thomas Kail, responsable de la puesta en escena de Hamilton.  

Foto embed
Moana - Instagram

Elenco

Catherine Lagaʻaia, una talentosa actriz de 17 años de Sídney, Australia, toma el rol principal como Moana. Con raíces en Samoa, Lagaʻaia debuta en grande tras su aparición en The Lost Flowers of Alice Hart. 

"Estoy emocionada de abrazar este personaje, uno de mis favoritos, y representar a las jóvenes que se parecen a mí", dijo en un comunicado.

Dwayne "The Rock" Johnson regresa como el carismático Maui, el semidiós engreído y poderoso, marcando la primera vez que un actor de una cinta animada de Disney interpreta físicamente al mismo personaje en live-action. 

El elenco incluye a John Tui como el padre de Moana, Frankie Adams como la madre, y Rena Owen en el papel de la abuela Gramma Tala.

La producción está a cargo de Dwayne JohnsonBeau FlynnDany GarciaHiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, quienes buscan repetir el éxito de la versión original.  

Se espera que incluya nueva música compuesta por Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina y Opetaia Foaʻi, junto a versiones renovadas de los hits originales. 

