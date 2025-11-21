Fátima Bosch abucheada en Tailandia tras ser Miss Universo

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo en Tailandia estuvo lejos de ser una noche de cuento.
A sus 25 años, la mexicana se convirtió en la nueva reina universal en medio de una atmósfera cargada de tensiones, abucheos, renuncias inesperadas y acusaciones de manipulación que han puesto en jaque la credibilidad del certamen.
Muchos celebraron el triunfo de Fátima Bosch; sin embargo, dentro del recinto de Tailandia donde se llevó a cabo el evento la situación era distinta: una parte del público respondió con fuertes abucheos en cuanto se anunció su nombre como nueva reina.
La representante mexicana se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales. La cuarta corona para México desató una avalancha de felicitaciones, mensajes de orgullo nacional y muestras de apoyo provenientes de seguidores internacionales que destacaron su desempeño en el certamen.
Frente a ese torbellino, Fátima Bosch insistió en su mensaje: su victoria no representa solo belleza, sino una plataforma para impulsar la igualdad de género y motivar a nuevas generaciones.
"Sé que esta corona representa no solamente el título de una mujer bella, sino que también es para poder hacer algo con ella", afirmó.
Más críticas
Fátima Bosch es la nueva Miss Universo 2025, pero su celebración se ha visto empañada por una explosiva acusación de fraude y falta de transparencia por parte de un exmiembro del jurado, el músico y empresario Omar Harfouch.
Apenas horas después de que Miss México se alzara con el título universal, Omar Harfouch, quien había renunciado al panel de jueces por supuestas irregularidades, lanzó una bomba mediática.
A través de redes sociales, el empresario afirmó categóricamente que la victoria de Fátima Bosch estaba predeterminada.
Según Harfouch, él mismo habría declarado la victoria de Miss México 24 horas antes de la final en el canal estadounidense HBO, alegando un vínculo de negocios entre el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, y el padre de Fátima Bosch.
"Miss México es una ganadora falsa. Yo, Omar Harfouch, declaré ayer en exclusiva en HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, debido a que el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch. Todos los detalles serán mostrados en mayo de 2026 en HBO."
Añadió que tanto Raúl Rocha como su hijo le habrían "urgido" a votar por Fátima Bosch durante una reunión en Dubái, indicando que "sería bueno para nuestro negocio" si ella ganaba.