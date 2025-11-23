 Personaje de Los Simpson que falleció
El personaje de Los Simpson que falleció y casi nadie lo notó: El adiós silencioso

Un personaje clásico de Los Simpson desapareció de la serie sin que la mayoría de espectadores lo notara.

La serie Los Simpson acaban de dejar un detalle que pasó desapercibido para muchos fanáticos. Se trata de la muerte definitiva de Alice Glick, un personaje secundario pero entrañable que formó parte del universo de Springfield desde las primeras temporadas.

Alice Glick era la anciana organista de la Primera Iglesia de Springfield y solía aparecer en varios episodios realizando labores comunitarias o participando en actividades junto a los vecinos.  Aunque no pertenecía al elenco principal, su presencia constante la convirtió en un rostro familiar para quienes siguen de cerca la serie.

Su primera aparición ocurrió durante un episodio clásico de la segunda temporada, cuando Bart busca trabajo para comprar un codiciado cómic. La sorpresa llegó en un episodio reciente de la temporada 37, cuando Alice aparece tocando el órgano durante un sermón del reverendo Lovejoy.

En medio de la escena, la mujer colapsa y muere sin mayor dramatización, en un momento que muchos espectadores incluso asumieron como una broma típica del estilo de la serie. Sin embargo, para sorpresa de los seguidores más atentos, esta vez la muerte fue definitiva.

El adiós para siempre del personaje de  Los Simpson

No es la primera vez que Alice "moría" en pantalla. Años atrás hubo un episodio en el que un robot la golpeaba y ascendía al cielo de manera humorística, pero luego regresó a la serie como si nada hubiera pasado.  En esta ocasión, los responsables del programa confirmaron que su salida es permanente y que no volverá a aparecer, marcando uno de los pocos casos en los que un personaje recurrente es retirado de forma concluyente.

La noticia deja a los fans reflexionando sobre el enorme universo de Springfield, donde cientos de personajes secundarios han aparecido durante décadas dando vida a la ciudad ficticia.

Aunque Alice no era una figura central, muchos la recuerdan por su estilo dulce, su voz temblorosa y su participación en situaciones memorables que añadían color a la narrativa.

