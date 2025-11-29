Intentan culpar a Miss Jamaica por su caída

La edición 74 de Miss Universo, celebrada en Tailandia, se ha visto envuelta en controversias, y una de las más mediáticas involucra a Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025. La joven de 28 años sufrió un accidente durante la pasarela preliminar la noche del 19 de noviembre, cuando cayó desde el escenario mientras desfilaba con un vestido de noche, lo que provocó alarma entre los asistentes y la interrupción inmediata de la música.
Tras el incidente, Gabrielle fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital local, donde permanece hospitalizada. La familia de la concursante informó que su estado no era el esperado, por lo que solicitaron oraciones por su pronta recuperación. Además de ser reina de belleza, Gabrielle es doctora especializada en oftalmología, lo que ha resaltado aún más el interés internacional por su estado de salud.
Polémica declaración
En medio de la polémica, la representante de Haití, Melissa Sapini, declaró que durante una reunión de emergencia tras el accidente, un integrante del staff de la organización insinuó que la caída fue culpa de Gabrielle por "no prestar atención", generando desconcierto entre las concursantes y medios internacionales.
Sin embargo, las autoridades de Jamaica salieron a defender a la joven. La ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte, Olivia Grange, aseguró que, tras conversar con la familia, quedó claro que "no hubo ningún error" en la ejecución de la pasarela de Gabrielle. La ministra destacó que la caída fue un accidente y que la concursante sufrió laceraciones en la barbilla y el pie, pero que la ejecución de su caminata fue correcta.
Grange aprovechó para agradecer a los jamaicanos por su apoyo y oraciones y resaltó la resiliencia de Gabrielle Henry, señalando que esperan su pronta y completa recuperación. La defensa oficial de las autoridades jamaiquinas contradice así la versión filtrada por la organización del certamen, aclarando que la concursante no cometió errores durante su participación.