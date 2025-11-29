 Intentan culpar a Miss Jamaica por su caída
Farándula

Intentan culpar a Miss Jamaica por su caída y el país sale en defensa

Autoridades de Jamaica defienden a Gabrielle Henry tras su caída en Miss Universo 2025.

Compartir:
Miss Jamaica, Instagram
Miss Jamaica / FOTO: Instagram

La edición 74 de Miss Universo, celebrada en Tailandia, se ha visto envuelta en controversias, y una de las más mediáticas involucra a Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025. La joven de 28 años sufrió un accidente durante la pasarela preliminar la noche del 19 de noviembre, cuando cayó desde el escenario mientras desfilaba con un vestido de noche, lo que provocó alarma entre los asistentes y la interrupción inmediata de la música.

Tras el incidente, Gabrielle fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital local, donde permanece hospitalizada. La familia de la concursante informó que su estado no era el esperado, por lo que solicitaron oraciones por su pronta recuperación. Además de ser reina de belleza, Gabrielle es doctora especializada en oftalmología, lo que ha resaltado aún más el interés internacional por su estado de salud.

@latinus_us

Miss Jamaica sufre caída durante pasarela en preliminar de Miss Universo 2025. #Latinus #InformaciónParaTi

♬ original sound - Latinus - Latinus

Polémica declaración 

En medio de la polémica, la representante de Haití, Melissa Sapini, declaró que durante una reunión de emergencia tras el accidente, un integrante del staff de la organización insinuó que la caída fue culpa de Gabrielle por "no prestar atención", generando desconcierto entre las concursantes y medios internacionales.

Sin embargo, las autoridades de Jamaica salieron a defender a la joven. La ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte, Olivia Grange, aseguró que, tras conversar con la familia, quedó claro que "no hubo ningún error" en la ejecución de la pasarela de Gabrielle. La ministra destacó que la caída fue un accidente y que la concursante sufrió laceraciones en la barbilla y el pie, pero que la ejecución de su caminata fue correcta.

¿Qué tan grave es el estado de salud de Miss Jamaica Gabrielle Henry?

Su estado de salud ha generado profunda preocupación y la organización del certamen ha pedido oraciones.

Grange aprovechó para agradecer a los jamaicanos por su apoyo y oraciones y resaltó la resiliencia de Gabrielle Henry, señalando que esperan su pronta y completa recuperación. La defensa oficial de las autoridades jamaiquinas contradice así la versión filtrada por la organización del certamen, aclarando que la concursante no cometió errores durante su participación.

En Portada

Sube a 9 el número de heridos por quíntuple colisión en Zacapat
Nacionales

Sube a 9 el número de heridos por quíntuple colisión en Zacapa

12:10 PM, Nov 29
Trump advierte de que se considere el espacio aéreo de Venezuela cerrado en su totalidadt
Internacionales

Trump advierte de que se considere el espacio aéreo de Venezuela "cerrado en su totalidad"

09:32 AM, Nov 29
CIV da la bienvenida a su nueva titular Norma Zea Osoriot
Nacionales

CIV da la bienvenida a su nueva titular Norma Zea Osorio

11:42 AM, Nov 29
El Mónaco acaba con la racha de victorias del PSGt
Deportes

El Mónaco acaba con la racha de victorias del PSG

12:36 PM, Nov 29

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalSeguridadPNCEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos