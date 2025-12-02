Imágenes filtradas de Sean Diddy Combs en la cárcel: Controversia

Sean Diddy Combs permanece recluido tras ser declarado culpable, en octubre de 2025, de dos cargos de transporte para prostitución, tras un juicio de casi dos meses en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
El rapero fue absuelto de los cargos más graves —incluidos tráfico sexual y asociación ilícita— que podrían haber derivado en cadena perpetua.
Después de un año de investigaciones, audiencias y negociaciones, el 3 de octubre el juez Subramanian emitió la sentencia final: 50 meses de prisión, aunque la fiscalía buscaba originalmente una condena de 11 años.
Asimismo, Sean Diddy Combs deberá pagar una multa de 500 mil dólares, de acuerdo con información del medio estadounidense TMZ.
En la plataforma X comenzaron a circular supuestas fotografías de Sean Diddy Combs en la cárcel, conviviendo con otros internos.
Las imágenes llamaron la atención por su naturaleza extraña: en una aparece tomado del brazo por otro hombre con peinado de colitas; en otra, un compañero lo abraza mientras él sirve comida; y hay una más en la que posa dentro de una habitación con un frasco de aceite para bebé al fondo.
Estas imágenes difundidas en redes sociales que muestran al rapero Sean Diddy Combs abrazando a otros reclusos o posando en prisión han sido desmentidas como falsificaciones generadas mediante inteligencia artificial (IA), informó este lunes el portal TMZ.
Aunque existen fotografías auténticas del artista en el penal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple condena, estas no coinciden con las que recientemente se han hecho virales, según el medio.
El documental
"Sean Combs: The Reckoning", una serie documental que narrará el ascenso y la caída del famoso productor, se estrenará en Netflix este 2 de diciembre.
La producción hará un repaso por su carrera y, a la vez, se adentrará en su largo y accidentado proceso legal.
Sean Diddy Combs no está nada contento con la producción de Netflix ni con el avance. Considera que la serie documental está hecha con material no autorizado y la calificó de ser "una vergonzosa pieza de propaganda".
En un mensaje a Ted Sarandos, gerente ejecutivo de la compañía, el productor musical aseguró que "Sean Combs: The Reckoning" es algo "injusto" que puede implicar un problema legal para los implicados.
Curtis "50 Cent" Jackson y Alexandria Stapleton, productor y directora de la producción, respectivamente, harán un repaso sobre el ascenso y la posterior caída del productor musical, quien pasará varios años en prisión tras ser encontrado culpable.
La serie documental promete ser un "análisis asombroso sobre el magnate de los medios, leyenda musical y delincuente convicto".
Stapleton señaló que "Sean Combs: The Reckoning" no solo retrata la historia del productor musical y sus víctimas.
Considera que su historia refleja cómo el público hace famosos a la gente equivocada. De acuerdo con la sinopsis de Netflix, "Sean Combs: The Reckoning" incluye material grabado con el conocimiento del acusado.
"No se trata solo de la historia de Sean Combs, ni de la de Cassie, ni de la de ninguna de las víctimas, ni de las acusaciones en su contra, ni del juicio. En definitiva, esta historia nos refleja como público y lo que decimos al poner a nuestras celebridades en un pedestal tan alto", dijo.