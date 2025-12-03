 Spotify 2025: Canciones y Artistas Más Escuchados del Año
Farándula

Spotify: Las canciones y los artistas más escuchados de 2025

El resumen musical Spotify Wrapped ya está disponible, ahí podrás ver el ranking global del año.

Spotify Wrapped, Facebook
Spotify Wrapped / FOTO: Facebook

Spotify dio inicio oficialmente a la temporada de resúmenes musicales con el lanzamiento de Spotify Wrapped 2025, disponible desde este miércoles 3 de diciembre.

La plataforma presentó las ya tradicionales listas de artistas, álbumes y canciones más escuchados en una experiencia renovada "más grande, audaz, cautivadora y reveladora", de acuerdo con un comunicado de la empresa.

En cuanto a los resultados globales, Bad Bunny volvió a encabezar los rankings de Spotify Wrapped, con más de 19.8 mil millones de streams en 2025. En segundo lugar quedó Taylor Swift, quien había sido número 1 en los dos años previos.

Además de liderar la lista de artistas, el puertorriqueño también se colocó en lo más alto de los discos más escuchados del año con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, mientras que su álbum Un Verano Sin Ti reapareció en el Top 10 global.

La canción más escuchada del mundo fue "Die With A Smile", el dueto de Lady Gaga y Bruno Mars, que superó los 1.7 mil millones de reproducciones. El segundo lugar quedó para "Birds of a Feather" de Billie Eilish, seguido por éxitos de Rosé & Bruno Mars, Alex Warren y el propio Bad Bunny.

LISTA

Artista más escuchado en el 2025 a nivel global

  1. Bad Bunny
  2. Taylor Swift
  3. The Weeknd
  4. Drake
  5. Billie Eilish
  6. Kendrick Lamar
  7. Bruno Mars
  8. Ariana Grande
  9. Arijit Singh
  10. Fuerza Regida

Las canciones más escuchadas de 2025 en el mundo

  1. Die With A Smile" de Lady Gaga y Bruno Mars
  2. "BIRDS OF A FEATHER" de Billie Eilish
  3. "APT." de ROSÉ y Bruno Mars
  4. "Ordinary" de Alex Warren
  5. "DtMF" de Bad Bunny
  6. "back to friends" de sombr
  7. "Golden" de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
  8. "luther (with sza)" de Kendrick Lamar
  9. "That’s So True" de Gracie Abrams
  10. "WILDFLOWER" de Billie Eilish

